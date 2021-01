Nghệ An: Đề nghị xử phạt 93,5 triệu đồng đối với 12 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Từ ngày 15- 28/1, Đoàn Thanh tra liên ngành tỉnh Nghệ An (được thành lập theo Quyết định 26/QĐ-UBND ngày 7/1/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An) đã thực hiện kiểm tra 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm. Trong đó, đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với 12 cơ sở; chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng xử phạt với số tiền 93,5 triệu đồng.