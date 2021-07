Nghệ An: Để xóm trưởng bán đất trái thẩm quyền, chủ tịch xã bị khởi tố

Ngày 16/7, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên đã có kết luận điều tra của vụ án bán đất trái thẩm quyền xảy ra tại xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên).

Trong đó, Công an huyện Hưng Nguyên đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 1, Điều 360 BLHS 2015. Số tiền mà Nhà nước thiệt hại trong vụ án này là hơn 455 triệu đồng.

Hiện nay, huyện Hưng Nguyên cũng đã đình chỉ công tác đồng thời bố trí người thay thế chức vụ của bị can Hiếu.

Nghệ An xử lý nghiêm ình trạng bán đất trái thẩm quyền. Ảnh minh họa: PV Theo kết luận điều tra của Công an huyện Hưng Nguyên, năm 2016, thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 8/5/2012 về việc vận động nông thôn "dồn điền đổi thửa" và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên), đã kiện toàn Tiểu ban chỉ đạo công tác dồn điền, đổi thửa. Trong đó, thành viên Tiểu ban tại xóm 9 (nay là xóm 6) có ông Đinh Hữu Hạnh - Xóm trưởng xóm 9. Ông Hạnh là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo Tiểu ban cũng như trực tiếp quản lý tiền và quyết định thu chi. Trong thời gian này, Tiểu ban đã tổ chức nhiều cuộc họp dân, phổ biến Chỉ thị 08 cũng như ý kiến chỉ đạo của xã Hưng Yên Nam. Sau khi thống nhất chủ trương chuyển đổi ruộng đất 5% của xã để cho thầu khoán lấy kinh phí, trong quá trình chuyển đổi, Tiểu ban này đã bán nhiều diện tích đất trái thẩm quyền, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Tại cơ quan điều tra, ông Hạnh thừa nhận đã trực tiếp và chỉ đạo cho Tiểu ban bán đất cho một số hộ dân nhưng cho rằng, để lấy tiền trả chi phí hoạt động cho Tiểu ban cũng như phục vụ việc xây dựng mương thoát nước, đắp ruộng. Tuy nhiên, việc thu chi các khoản tiền trên ông Hạnh không giải trình được cụ thể như thế nào.

Tháng 3/2021, Công an huyện Hưng Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Đinh Hữu Hạnh về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 357 BLHS. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra sau đó khởi tố thêm vị Chủ tịch UBND xã vì "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".