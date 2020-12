Nghệ An đề xuất cắt giảm và trả về ngân sách trên 101,2 tỷ đồng vốn vay nước ngoài

Tại Nghệ An, trên cơ sở nguồn vốn đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài năm 2020 được giao là 397,6 tỷ đồng và 265,6 tỷ đồng/5 chương trình, dự án từ năm 2019 chuyển sang, tỉnh có giải pháp triển khai tích cực.

Tính đến 31/11/2020, tỉnh đã giải ngân được 206,05 tỷ đồng, đạt 51,82%. Bên cạnh đó, nguồn từ năm 2019 được giao bổ sung sang năm 2020, tỉnh đã giải ngân được 141,05 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 53,09%. Nếu tính cả số vốn 56,01 tỷ đồng không giải ngân được nên tỉnh đề nghị trả về ngân sách Trung ương, Nghệ An đạt tỷ lệ giải ngân là 67,27%; về giải ngân vốn vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, tỉnh giải ngân được 45,925 tỷ đồng/KH là 134 tỷ đồng.

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là một trong những đơn vị được đầu tư để phát triển giáo dục nhưng vướng thủ tục đấu thầu nên giải ngân chậm và được kiến nghị kéo dài sang năm 2021. Trong ảnh: Tiết học thực hành của thầy trò Trường chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Tư liệu

Tham gia hội nghị trực tuyến, bên cạnh nêu kết quả giải ngân vốn vay, Nghệ An đề xuất, để phấn đấu giải ngân năm 2020 đạt 100%, tỉnh đề xuất cắt giảm và trả về ngân sách Trung ương trên 101,2 tỷ đồng do không có nhu cầu giải ngân, bao gồm kế hoạch vốn bổ sung năm 2019 chuyển sang năm 2020 và vốn vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ. Thông qua nêu lên một số khó khăn vướng mắc về đấu thầu và giải phóng mặt bằng, tỉnh cũng đề xuất chuyển nguồn thực hiện ghi thu, ghi chi giai đoạn II dự án Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; đề xuất cho phép kéo dài thời gian giải ngân đối với dự án Chương trình phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.