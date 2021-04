Nghệ An đề xuất JICA đầu tư dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam và chống ngập TP. Vinh

Chiều 22/4, đoàn chuyên gia của Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An và chống ngập cho TP.Vinh. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT. Về phía đoàn chuyên gia JICA Nhật Bản có ông Kitamura Shu - Phó Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam.