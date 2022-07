Nghệ An đề xuất JICA hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, kết nối tiêu thụ nông sản

(Baonghean.vn) - Trong thời gian tới, Nghệ An mong muốn JICA thực hiện các dự án xây dựng và phát triển chuỗi giá trị nông sản; chuyển đối số trong kết nối và tiêu thụ nông sản.

Chiều 15/7, Đoàn chuyên gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do ông Murooka Naomichi - Phó trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND tỉnh về định hướng hợp tác nông nghiệp.

Tiếp đón đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mở đầu cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến đất nước và nhân dân Nhật Bản trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Đó là sự mất mát lớn không chỉ đối với Nhật Bản, mà còn đối với cả thế giới, trong đó có Việt Nam, khi mất đi một người bạn thân thiết.

Thông tin đến đoàn công tác JICA về những kết quả mà Nghệ An đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phấn khởi cho biết, tỉnh đã thu hút 580 triệu USD vốn đầu tư FDI, nằm trong tốp 10 địa phương dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Trong thời gian qua, được sự giúp đỡ của JICA, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai 3 dự án do JICA hỗ trợ liên quan đến ngành Nông nghiệp, gồm: Dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp; Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc; Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Nghệ An. Những dự án này đã mang lại hiệu quả to lớn đối với sự phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của JICA đối với Nghệ An. Trong thời gian tới, Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức JICA; đặc biệt quan tâm, phối hợp thực hiện tốt Dự án Khôi phục nâng cấp hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An, đồng thuận cho gia hạn thời gian thực hiện thêm 2 năm đối với Dự án Khôi phục nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An. Đối với Diễn đàn thị trường nông nghiệp, tỉnh mong muốn JICA thực hiện các dự án xây dựng và phát triển chuỗi giá trị nông sản; chuyển đối số trong kết nối và tiêu thụ nông sản.

Diễn đàn thị trường nông nghiệp là thành tựu nổi bật của Dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp tại Nghệ An. Sau khi kết thúc vào tháng 3/2019, JICA tiếp tục cử chuyên gia sang Nghệ An để hỗ trợ hoạt động này. Đến thời điểm hiện tại, Diễn đàn đã thu thập, cập nhật thông tin của 1.500 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và cá nhân sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Diễn đàn đã và đang thực hiện xây dựng các mô hình theo chuỗi giá trị như: áp dụng giống lúa mới; sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất cam đạt tiêu chuẩn hữu cơ; trồng rau đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Phát biểu đáp từ, ông Murooka Naomichi - Phó trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của tỉnh Nghệ An đối với đoàn; đồng thời cảm kích trước lời chia buồn của lãnh đạo tỉnh về sự ra đi của cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Đánh giá cao những kết quả trong hợp tác giữa JICA và Nghệ An, ông Murooka nhấn mạnh, Nghệ An là một trong những tỉnh được JICA lựa chọn làm mô hình điểm trong chiến lược phát triển trung hạn. Hợp tác thành công của JICA và Nghệ An thể hiện rõ nét trong các dự án phát triển nông nghiệp.

Ông Murooka cho biết, trong thời gian tới, JICA tiếp tục cử thêm 2 chuyên gia sang hỗ trợ Nghệ An trong phát triển Diễn đàn thị trường nông nghiệp; đồng thời bày tỏ hy vọng, với sự hợp tác tích cực của các chuyên gia và phía tỉnh, Diễn đàn sẽ phát triển nhanh, rộng về quy mô và chất lượng.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia, cố vấn nông nghiệp của JICA đã thảo luận về một số vấn đề liên quan đến Diễn đàn thị trường nông nghiệp như: Các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam có nhiều lợi thế, song chưa khai thác hết tiềm năng; người nông dân đang gặp nhiều lúng túng trong việc lưu trữ thông tin quá trình sản xuất.

Trước tình hình đó, các chuyên gia, cố vấn cam kết trong thời gian tới sẽ giúp nông dân Nghệ An đưa ra những giải pháp cho các vấn đề trên, nhất là trong quá trình chuyển đổi số,đề nghị tỉnh đồng hành trong quá trình này.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp từ phía các chuyên gia, cố vấn của đoàn công tác. Trong thời gian tới, tỉnh cam kết đồng hành với các dự án của JICA đã và đang tài trợ, để thực hiện một cách tốt nhất, mang lại hiệu quả thiết thực.