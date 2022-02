Nghệ An đề xuất JICA nghiên cứu, đầu tư Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Nam

Hiện nay, JICA đã và đang hỗ trợ triển khai 4 dự án tại Nghệ An, trong đó có 2 dự án đã hoàn thành là: Hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các bản làng nông, ngư nghiệp.

NỖ LỰC HỖ TRỢ NGHỆ AN

Chiều 21/2, UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Đoàn chuyên gia cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do ngài Murooka Naomichi - Phó Trưởng đại diện, Văn phòng JICA tại Việt Nam làm trưởng đoàn để cập nhật tiến độ các dự án và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Hai dự án đang triển khai là: Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc; Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Nghệ An.

Cùng với đó, JICA đã phái cử chuyên gia đến Nghệ An hỗ trợ rất tích cực, hiệu quả cho các hoạt động của Diễn đàn thị trường nông nghiệp trong việc kết nối tiêu thụ, xây dựng chuỗi giá trị và quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá: Những dự án của JICA triển khai đã đem lại hiệu quả rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn JICA tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ tỉnh hoàn thành các dự án hợp tác đang triển khai; đồng thời tiếp tục là cầu nối giúp đỡ, giới thiệu nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đối tác Nhật Bản đến với Nghệ An; đưa mối quan hệ Nghệ An và Nhật Bản thiết thực hơn nữa.