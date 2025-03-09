Kinh tế Nghệ An đề xuất lập 127 đồ án quy hoạch đô thị và các xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024, để phù hợp với điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Nghệ An dự kiến đề xuất tổ chức lập 127 đồ án quy hoạch trên địa bàn.

Cụ thể, để phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trên cơ sở rà soát, đối chiếu với thực trạng đô thị, Sở Xây dựng Nghệ An đề xuất tổ chức lập 127 đồ án quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồ án được lập theo các quy định tại Nghị định số 145/2025/NĐ-CP và Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 về phân định thẩm quyền và quy định hướng dẫn chi tiết Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đô thị Vinh đang được tôn tạo và chỉnh trang. Trong ảnh: Khu vực Thành cổ Vinh, nay thuộc địa bàn phường Thành Vinh nhìn từ trên cao. Ảnh: Sách Nguyễn

Trong số 127 đồ án dự kiến lập, có 6 đồ án quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh trên địa bàn 22 phường, xã; 108 đồ án quy hoạch chung trên địa bàn 108 xã và 13 đồ án quy hoạch phân khu đô thị trong các đô thị Vinh, Hoàng Mai và Thái Hòa.

+ Đối với quy hoạch chung đô thị, dự kiến tổ chức lập 6 đồ án quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh trên địa bàn 22 phường, xã gồm:

- Quy hoạch chung đô thị Vinh trên phạm vi 6 phường hiện hữu gồm Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò. Đồ án quy hoạch này đã có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 614/TTg-CN ngày 13/8/2024.

Đường nối với cầu Hiếu 2 và khu đô thị phường Thái Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường

- Quy hoạch chung đô thị Hoàng Mai trên phạm vi 3 phường hiện hữu gồm Hoàng Mai, Tân Mai và Quỳnh Mai.

- Quy hoạch chung mở rộng đô thị Thái Hòa trên phạm vi 2 phường Thái Hòa, Tây Hiếu và xã Đông Hiếu.

- Quy hoạch chung đô thị mới Diễn Châu trên phạm vi 5 xã: Diễn Châu, Minh Châu, Quảng Châu, Đức Châu và Hải Châu.

- Quy hoạch chung đô thị mới Đô Lương trên phạm vi 4 xã: Đô Lương, Lương Sơn, Văn Hiến, Thuần Trung.

- Quy hoạch chung đô thị mới Con Cuông trên phạm vi xã Con Cuông.

Sông Mai Giang chạy vắt qua thị xã Hoàng Mai trước đây và nay là phường Quỳnh Mai nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV Hồ Long

+ Đối với quy hoạch chung xây dựng xã có 108 xã/130 xã, phường của toàn tỉnh.

+ Đối với quy hoạch phân khu đô thị, tổ chức lập 13 đồ án quy hoạch phân khu đô thị trong các đô thị của tỉnh thì đô thị Vinh có 7 đồ án; Hoàng Mai 3 đồ án và Thái Hòa 3 đồ án.

Tổng kinh phí thực hiện các đồ án dự kiến khoảng 325 tỷ đồng.

Quốc lộ 7A chạy qua Trung tâm xã Đô Lương. Đây được quy hoạch vùng lõi của đô thị loại IV trong tương lai. Ảnh: Thành Cường



Trước đó, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Nghệ An có 20 đơn vị hành chính cấp huyện và 412 đơn vị hành chính cấp xã và quy hoạch đô thị cho các huyện, xã đã được trình phê duyệt. Tuy nhiên, do quy định pháp luật thay đổi và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nên tạm dừng triển khai.

Cũng theo đại diện Phòng Quản lý quy hoạch, Sở Xây dựng: Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, quy hoạch tỉnh Nghệ An đã được duyệt, hệ thống pháp luật quy hoạch đô thị và nông thôn mới đã được thay đổi, Chính phủ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện.

Cầu Lạch Thơi thuộc Dự án Đường ven biển nối Quỳnh Thọ sang Quỳnh Thuận, nay thuộc địa bàn xã Quỳnh Phú. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Để làm cơ sở quản lý, xây dựng, phát triển hệ thống đô thị, nông thôn sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển mới, cần thiết phải nhanh chóng tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn nhằm khớp nối đồng bộ các loại quy hoạch trên địa bàn.

Hiện Sở Xây dựng đã có văn bản đề xuất và sau khi được UBND tỉnh cho ý kiến phê duyệt sẽ triển khai nhằm thống nhất quản lý.