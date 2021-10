Nghệ An đề xuất mở lại tuyến bay Vinh - Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 8/10, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Văn phòng Chính phủ có cuộc họp trực tuyến với các địa phương về việc triển khai khôi phục các chuyến bay thương mại vận chuyển hành khách nội địa trong cả nước.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Cùng tham gia có các sở, ngành liên quan.

Kích hoạt lại các tuyến bay nội địa

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Phúc Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ GTVT trình bày Dự thảo Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách hàng không đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và Kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa. Theo đó, vận tải hàng không nội địa sẽ được khai thác trở lại theo 4 giai đoạn, áp dụng với các địa phương đã nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.



Giai đoạn 1 (tối đa 10 ngày kể từ ngày áp dụng hướng dẫn tạm thời này): Tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 50% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2021 của hãng hàng không đó và có giãn cách ghế trên tàu bay.

Giai đoạn 2 (tối đa 10 ngày kể từ ngày kết thúc giai đoạn 1): Tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 70% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2021 của hãng hàng không đó (không phải giãn cách ghế trên tàu bay).

Giai đoạn 3 (thực hiện kể từ khi kết thúc giai đoạn 2): Tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá tần suất trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2021 của hãng hàng không đó (không phải giãn cách ghế trên tàu bay).

Giai đoạn 4 (trạng thái bình thường mới): Được khai thác trở lại bình thường.

Chuyến bay đón công dân huyện Nghi Lộc về Sân bay Vinh trong chiều 4/8. Ảnh tư liệu: P.V

Trong thời gian thực hiện các giai đoạn 1, giai đoạn 2: Các đường bay mới, đường bay có tần suất 1 chuyến/ngày của mỗi hãng hàng không thì được khai thác với tần suất 1 chuyến/ngày; thực hiện giãn cách ghế trên tàu bay trong giai đoạn 1. Căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay (nơi đi, nơi đến), Cục Hàng không Việt Nam quyết định điều chỉnh tần suất khai thác theo các giai đoạn.

Hành khách đi máy bay ngoài việc phải tuân thủ Thông điệp "5K” khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế sẽ phải xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) bằng RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên. Trường hợp khách đã tiêm 1 liều vắc-xin sau 3 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng sẽ không cần phải xét nghiệm.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý với việc thí điểm mở lại các tuyến bay nội địa, song lưu ý phải đảm bảo an toàn các chuyến bay và an toàn phòng, chống dịch.

Nghệ An đề xuất mở lại tuyến bay Vinh - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh nhất trí cao với kế hoạch mở lại các chuyến bay nội địa. Đồng thời đề xuất trước mắt chỉ khai thác các chuyến bay từ Nghệ An đi, đến Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh với tần suất 2 chuyến/tuần.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: Hiện nay, nhu cầu đi lại của công dân, nhất là công nhân từ các nơi về quê tránh dịch là rất lớn, việc mở lại đường bay là cần thiết. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở hạ tầng các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Do đó, Nghệ An đề xuất trước mắt chỉ khai thác đối với các chuyến bay từ Nghệ An đi, đến Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại với tần suất 2 chuyến/tuần cho mỗi đường bay.

Cán bộ, nhân viên Cảng Hàng không quốc tế Vinh đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Ảnh: Thanh Phúc Đối với chiều bay đến Nghệ An, áp dụng cho công dân Nghệ An theo các chương trình vận chuyển hàng không và cách ly tập trung trả phí theo quy định, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đối với chiều bay từ Nghệ An đến Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh, thành nơi hành khách cư trú.



Nghệ An đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để đón các chuyến bay và cam kết triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Về vấn đề này Bộ Giao thông vận tải sẽ trả lời sau.