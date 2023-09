Nghệ An đề xuất mức phụ cấp mới cho 17 chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nếu đề xuất này được thông qua, với mức lương cơ sở hiện này là 1,8 triệu đồng/tháng, mức phụ cấp sẽ tăng lên 2,7 triệu đồng/tháng; cao hơn so với quy định cũ.

Đây là nội dung đang được UBND tỉnh Nghệ An lấy ý kiến, tiến tới hoàn thiện tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, khối, bản; người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, khối, bản; mức khoán kinh phí hoạt động cho cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và tổ dân vận ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh, tiến tới trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Lãnh đạo xã Xuân Lam (Hưng Nguyên) (giữa) trao đổi công việc với cán bộ xã. Ảnh: Thành Duy

Theo dự thảo, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn gồm có 17 chức danh và được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, gồm:

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng; Chỉ huy phó Quân sự; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Thú y; Bảo vệ thực vật - Khuyến nông - Khuyến lâm - Khuyến ngư; Quản lý nhà văn hóa - Đài truyền thanh; Nội vụ - Văn thư lưu trữ - Tôn giáo - Thi đua khen thưởng; Văn phòng Đảng ủy; Quản lý trật tự đô thị (đối với xã, phường, thuộc thành phố, thị xã); Trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường).

Mức phụ cấp hàng tháng cho 16 chức danh trên được đề xuất là bằng 1,5 mức lương cơ sở.

Riêng chức danh thứ 17 là Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường), được đề xuất mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,3 mức lương cơ sở.

So với quy định hiện hành là Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cách tiếp cận xây dựng dự thảo nghị quyết mới có thay đổi.

Hệ số phụ cấp hàng tháng được đề xuất đối với 17 chức danh và được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Ảnh: Thành Duy

Đó là không chỉ nâng hệ số phụ cấp so với mức lương cơ sở mà còn không phân phụ cấp hàng tháng cho các chức danh trên thành 3 mức khác nhau, tương ứng với các xã loại I, II, III.

Cụ thể, theo các quy định hiện hành, mức phụ cấp của mỗi chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, được chia thành 3 loại gồm: xã loại I, loại II và loại II.

Theo đó, đối với người đảm nhận các chức danh: Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng; Chỉ huy phó Quân sự; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Chủ tịch Hội Người cao tuổi có hệ số phụ cấp so với mức lương cơ sở, bao gồm cả hỗ trợ BHXH và BHYT là 1,4 đối với xã loại I, 1,3 đối với xã loại II và 1,2 đối với xã loại III.

Còn các chức danh: Trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường); Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Thú y; Bảo vệ thực vật - Khuyến nông - Khuyến lâm - Khuyến ngư được có hệ số phụ cấp so với mức lương cơ sở, bao gồm cả hỗ trợ BHXH và BHYT là 1,25 đối với xã loại I, 1,2 đối với xã loại II và 1,1 đối với xã loại III.

Còn đối với chức danh Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường) có hệ số phụ cấp so với mức lương cơ sở, bao gồm cả hỗ trợ BHXH và BHYT là 1,0 đối với xã loại I, 0,9 đối với xã loại II và 0,8 đối với xã loại III.