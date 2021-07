Nghệ An: Dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, thu ngân sách 7 tháng gần 11.000 tỷ đồng

Sáng 23/7, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 nhằm đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch; phát triển kinh tế - xã hội và nghe, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7. Ảnh: Phạm Bằng

DỊCH COVID-19 CƠ BẢN ĐƯỢC KIỂM SOÁT

Trong tháng 7/2021, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của quý III và 6 tháng cuối năm 2021, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh và nhiều địa phương trên cả nước.

Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương chuẩn bị kỹ các phương án, nâng cao trách nhiệm của các thành viên, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, dựa vào sức mạnh của nhân dân để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp với quyết tâm kiểm soát, khống chế dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7. Ảnh: Phạm Bằng Tính đến 7h sáng 23/7, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 183 ca nhiễm Covid-19 ở 13 địa phương, lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 88 người. Đến nay cơ bản các ca nhiễm đã xác định được nguồn lây, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát. Tại TP. Vinh và nhiều khu vực ở các huyện: Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Đô Lương, Quỳnh Lưu đã dừng áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.



Thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, tính từ ngày 28/5 đến 18/7/2021, tỉnh đã tiếp nhận 75,07 tỷ đồng/đăng ký 76,5 tỷ đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (trong đó, 59,49 tỷ đồng tiền mặt, hàng hóa giá trị 15,58 tỷ đồng). Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 295 tấn hàng hóa với tổng giá trị 6,73 tỷ đồng. Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng Hiện nay, dịch đang diễn biến ở làn sóng quy mô lớn, đa dạng, đa chủng, đa bệnh; có chiều hướng lây lan ở nhiều địa phương. Nghệ An đang đối diện với nguy cơ dịch lây nhiễm từ những công dân từ các tỉnh, thành, đặc biệt là những vùng có dịch trở về địa phương, mang mầm bệnh, có thể gây lây nhiễm trong cộng đồng.



THU NGÂN SÁCH ƯỚC ĐẠT GẦN 11.000 TỶ ĐỒNG

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nhưng kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn có nhiều tích cực. Thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 10.968,4 tỷ đồng, đạt 78,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7/2021 ước tăng 16,09% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 7 tháng đầu năm, chỉ số IIP ước tăng 24,45% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23,69%.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 8. Ảnh: Phạm Bằng Thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến. Tính đến ngày 19/7/2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 59 dự án, điều chỉnh 78 lượt dự án, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 13.735,91 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 18%, tổng mức đầu tư tăng 3,14 lần. Tính đến 19/7/2021, đã thành lập mới 1.074 doanh nghiệp, tăng 3,37% so với cùng kỳ; có 508 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại.



Tính đến ngày 10/7/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 32,2% so với kế hoạch giao chi tiết là hơn 3.127 tỷ đồng/tổng kế hoạch hơn 3.646 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát để báo cáo UBND tỉnh điều chuyển đợt 1 đối với các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đảm bảo mục tiêu giải ngân hết kế hoạch được giao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 tại Nghệ An đã diễn ra thành công, an toàn, đúng quy định. Ảnh: Đức Anh

Tỉnh đã tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong 2 ngày 7-8/7/2021 với hơn 34.000 thí sinh dự thi. Hoàn thành công tác tổ chức thi, chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2021-2022 nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

TẬP TRUNG CAO NHẤT CHO PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Dự báo trong thời gian tới, tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021 đã đề ra, đảm bảo hoàn thành “mục tiêu kép”; trong tháng 8/2021, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời điểm này là tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà soát lại các kịch bản ứng phó với dịch Covid-19 với tâm thế chủ động, xử lý nhanh các tình huống với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, không để rơi vào tình huống bị động, lúng túng; chủ động điều chỉnh phương án phòng, chống dịch theo phương án cao hơn; thực hiện nguyên tắc ngăn chặn bên ngoài, kiểm soát bên trong.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm này vẫn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong ảnh, cán bộ Y tế vào bản lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Thành Cường