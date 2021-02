Nghệ An: Dịch vụ cho thuê đào, quất 'khủng' chơi Tết hút khách

Giá cho thuê quất cũng mềm hơn so với đào, chỉ từ 5 đến 10 triệu đồng. Ảnh: Tiến Đông

Để tránh sự nhàm chán, các cơ sở kinh doanh thường xuyên luân chuyển cây giữa các tỉnh. Nếu như năm này cây được cho thuê ở Nghệ An thì năm sau cây sẽ đem sang tỉnh khác cho thuê. Anh Đinh Quang Thắng (phường Trường Thi) cho biết, năm ngoái anh đã đi thuê một cây đào với giá 16 triệu đồng về cho công ty, năm nay anh lại tìm đến các vườn đào để thuê tiếp. Vì sảnh công ty rộng, nếu mua cây nhỏ thì để không đẹp, mua cây lớn thì giá cao, chỉ còn cách thuê là hợp lý hơn cả.

Bưởi Diễn sau khi cho thuê xong sẽ được mang về trồng ngoài đất, đến dịp gần Tết năm sau sẽ được cho lại vào chậu. Ảnh: Tiến Đông

Lý giải cho việc giá thuê cây cảnh còn ở mức khá cao so với thu nhập của người dân, nhiều nhà vườn cho rằng, do các cây cảnh cổ thụ cho thuê là cây to nên chi phí vận chuyển bằng máy cẩu, xe chuyên dụng cao, vì thế giá thuê bị đội lên. Mặc dù vậy, thị trường cho thuê cây cảnh vẫn luôn tấp nập, có những cơ sở, một ngày cho thuê được từ 10-15 cây với giá hàng trăm triệu đồng.