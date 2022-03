Nghệ An - điểm đến hấp dẫn trên bản đồ đầu tư

Những chỉ số kinh tế ấn tượng

Năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021- 2025). Trong bối cảnh chung có nhiều thách thức, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Nghệ An vẫn được đánh giá là một điểm sáng nhờ các chính sách đúng đắn, đặc biệt là Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 được Quốc hội thông qua về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An là điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội với một loạt chỉ số ấn tượng.

Theo đó, kinh tế Nghệ An tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 ước đạt 6,2%; trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 5,59%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 13,59%; dịch vụ ước tăng 1,26%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,53%. Thu ngân sách Nhà nước năm 2021 ước thực hiện 17.678 tỷ 617 triệu đồng, vượt 26% so với dự toán điều chỉnh.