Nghệ An - điểm đến 'vàng' của các nhà đầu tư

Trải qua hành trình lịch sử một ngàn năm văn hiến, với biết bao chiến tích hào hùng của dân tộc, vùng đất địa linh nhân kiệt Nghệ An ngày nay đã phát triển rực rỡ, trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - thương mại - dịch vụ và du lịch trọng điểm của vùng Bắc Trung Bộ.

Vẻ đẹp toàn cảnh thành phố vinh về đêm. Ảnh tư liệu CTV

Nằm trên tuyến giao lưu Bắc - Nam và đường xuyên Á Đông - Tây, cáchThủ đô Hà Nội 300 km, Nghệ An sở hữu vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cầu nối kinh tế giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đây cũng là địa phương duy nhất của cả nước ngoài 5 thành phố trực thuộc Trung ương, đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng để phát triển trở thành trung tâm KT-XH Bắc Trung Bộ.

Nghệ An là tỉnh hội tụ đầy đủ 5 loại hình giao thông hiện hữu: đường thủy, đường bộ, đường không, đường biển và đường sắt. Hệ thống giao thông đường bộ với 8 tuyến quốc lộ huyết mạch, trong đó, 3 tuyến dọc hướng Bắc - Nam (QL1A, QL15 và đường Hồ Chí Minh); 5 tuyến ngang hướng Đông Tây nối với nền kinh tế Lào (QL7, QL46, QL48, QL48B, 48C).

Tỉnh cũng đang đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, tháng 3/2021, cầu Cửa Hội dài 5,2 km với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng nối Nghệ An - Hà Tĩnh đã được khánh thành; dự án đường cao tốc Ninh Bình - Bãi Vọt dự kiến thông xe năm 2022. Đại lộ Vinh - Cửa Lò tổng mức đầu tư 1.411 tỷ đồng đã thông xe toàn tuyến. Dự án đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò đã được khởi công 7/2020.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh phối cảnh

Nghệ An sở hữu Cảng hàng không Vinh thuộc mạng lưới sân bay quốc tế, công suất 3 triệu khách/năm, là sân bay chính của khu vực Bắc Trung Bộ.



Sở hữu đường bờ biển dài, Nghệ An có nhiều lợi thế phát triển hệ thống cảng biển. Nghệ An hiện nay có 7 cảng biển, trong đó, Cảng Cửa Lò là thương cảng có quy mô lớn với chiều dài bến cảng hơn 3 km, cùng nhiều thiết bị xếp dỡ tiên tiến, hệ thống kho bãi hiện đại, vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh, thành trong nước và đi khắp nơi trên thế giới.

Hệ thống đường sắt với 94 km, trải dài từ Bắc đến Nam. Trong đó, Ga đường sắt Vinh được đánh giá là ga hạng 1, ga hành khách và vận chuyển lớn thứ 3 cả nước.

Với quyết tâm trở thành khu vực phát triển năng động bậc nhất vùng Bắc Trung Bộ, trong những năm qua, Nghệ An không ngừng bức phá mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Cùng với chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, những năm qua Nghệ An tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện, tập trung xây dựng các khu công nghiệp. Các khu công nghiệp ở Nghệ An bao gồm: Bắc Vinh, Sông Dinh, Nam Cấm, Tri Lễ, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Đông Hồi, Thọ Lộc, Hoàng Mai I. KCN WHA Hemaraj 1 được thực hiện từ năm 2017 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Năm 2020, vốn đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An đạt trên 14.289 tỷ đồng, tăng 75,8% so với cùng kỳ. Kết quả đó chính là sự nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư; biết phát huy nội lực, tận dụng tối đa ngoại lực.

Điểm sáng trong thu hút đầu tư của Nghệ An là Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An được thành lập năm 2015, với tổng diện tích 750 ha, trong đó 370 ha khu công nghiệp, 380 ha khu đô thị - dịch vụ. Tháng 11/2020, VSIP Nghệ An vinh dự trở thành một trong những khu công nghiệp đầu tiên tại Nghệ An đạt cả 3 chứng nhận ISO về hệ thống quản lý chất lượng (9001), hệ thống quản lý môi trường (14001) và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (45001).

Khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Ảnh tư liệu

Đến nay, khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đã có 20 dự án đã đi vào hoạt động, 2 dự án đang triển khai xây dựng và 7 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư. VSIP còn là KCN, đô thị và dịch vụ đầu tiên và duy nhất Nghệ An dành hơn 50% diện tích cho phát triển đô thị, tạo lập không gian sống và làm việc cho đông đảo người lao động và các chuyên gia quốc tế. Với danh tiếng của VSIP khi đã có 10 KCN, đô thị và dịch vụ được xây dựng trên khắp cả nước, cộng với triển vọng từ vùng đất Nghệ An giàu tiềm năng, VSIP đã và đang trở thành biểu tượng trong phát triển công nghiệp và dịch vụ của Nghệ An, là điểm dừng chân hàng đầu của các tập đoàn kinh tế thế giới.



Toàn cảnh về dự án VSIP Nghệ An. Ảnh phối cảnh

Nghệ An cũng đang là nơi hội tụ nhiều dự án của các "ông lớn" bất động sản, nhiều "tên tuổi" lớn như Vingroup, FLC, Tập đoàn T&T...

Với 5 mũi đột phá và 3 vùng kinh tế trọng điểm, Nghệ An đang và sẽ tạo được bứt phá, phát triển nhanh và bền vững, tạo động lực để kinh tế toàn tỉnh phát triển, trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ; là điểm đến “vàng” của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.