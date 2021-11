Nghệ An - điểm du lịch MICE lý tưởng

Tạo dựng niềm tin

Du lịch MICE là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác. Đặc điểm nổi bật của du lịch MICE là các đoàn khách thường rất đông (khoảng 200 người) và mức chi tiêu cao hơn khách đi tour bình thường. Bởi việc tổ chức các hội nghị thường đặt ở khách sạn 3 - 5 sao, dịch vụ cao hay khu nghỉ dưỡng cao cấp; tour sau hội nghị được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu…

Những năm gần đây, Nghệ An đã được nhiều đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn tổ chức hội nghị, hội thảo và triển lãm sản phẩm. Trong ảnh: Khu du lịch biển Cửa Lò. Ảnh: Lê Thắng

Tuy đi sau so với các trung tâm du lịch kể trên nhưng những năm gần đây Nghệ An đã được nhiều đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn tổ chức hội nghị, hội thảo và triển lãm sản phẩm. Mới đây nhất là Hội thảo “Giáo sư Tạ Quang Bửu với quê hương, đất nước” với quy mô hơn 100 đại biểu, trong đó có nhiều nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu ở Thủ đô Hà Nội.

Dự kiến, đầu tháng 12 tới, Hội thảo “Du lịch Việt Nam – phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới” sẽ được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội lựa chọn điểm tổ chức tại thành phố Vinh (Nghệ An). Chương trình Hội thảo, ngoài việc tổ chức thảo luận tìm giải pháp phục hồi và phát triển du lịch còn có hoạt động tham quan, trải nghiệm một số di tích – danh thắng và điểm du lịch ở Nghệ An.

Hội thảo “Giáo sư Tạ Quang Bửu với quê hương, đất nước” vừa được tổ chức thành công tại thành phố Vinh (Nghệ An). Ảnh: Công Kiên

Hội thảo có quy mô dự kiến khoảng 250 đại biểu tham dự, bao gồm các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; đại diện cơ quan Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, một số địa phương và đại diện một số tổ chức quốc tế, các chuyên gia du lịch và doanh nghiệp kinh doanh du lịch…

Ở Nghệ An, hệ thống cơ sở vật chất đã và đang được đầu tư, nâng cấp ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: CSCC

Ở nhiều cơ sở, hệ thống phòng được bài trí sang trọng, thích hợp với các buổi hội nghị, hội thảo và trưng bày sản phẩm. Ảnh: CSCC

Điều này chứng tỏ Nghệ An luôn được các đơn vị, doanh nghiệp khắp cả nước đặt niềm tin trong việc lựa chọn điểm tổ chức sự kiện và du lịch MICE. Bởi lẽ, lâu nay Nghệ An được xem là điểm đến an toàn, một trong những địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hiện nay, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, các hoạt động du lịch đã được khôi phục bước đầu khi chuyển sang trạng thái “bình thường mới”.