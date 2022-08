(Baonghean.vn) - Chiều 29/8, Ban chỉ đạo Diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022 tổ chức thực binh phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy nổ.

Dự và chỉ đạo diễn tập thực binh có các các đồng chí đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

Tham dự, theo dõi diễn tập thực binh còn có các đại biểu Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các địa phương: Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế…

Tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống phòng, chống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và chống cháy nổ năm 2022 là cuộc thực binh có nhiều điểm mới, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng, với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Đồng thời, qua thực binh nhằm biểu dương lực lượng, phương tiện, chủ động cảnh báo, răn đe các thế lực thù địch, phản động đang có âm mưu phá hoại, gây mất ổn định an ninh trật tự; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mặc dù thời gian huấn luyện không dài, cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện còn nhiều khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các lực lượng tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tham gia huấn luyện với quyết tâm cao, “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, hoàn thành xuất sắc các nội dung, yêu cầu đề ra.

Trước đó, các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Quân khu 4 đã dự, theo dõi diễn tập các hội nghị vận hành cơ chế cấp thành phố và thực binh triển khai kế hoạch thiết quân luật do Ban Chỉ đạo Diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố Vinh tổ chức.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi diễn tập: