Nghệ An điều chỉnh hoạt động vận tải hành khách ở vùng dịch cấp độ 4

Ngày 15/2, Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã ban hành Công văn số 412/SGTVT-VT về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách để phòng, chống dịch Covid-19, trong đó quy định: Dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn có dịch cấp độ 4, thời gian thực hiện từ 00h00’ ngày 16/02/2022.

Các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị bến xe trên địa bàn đã chấp hành tốt nội dung hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải, tuy nhiên, hoạt động vận tải đi, đến nhiều địa phương trong toàn quốc (đi, đến từ vùng dịch ở cấp độ nguy cơ thấp đến địa bàn tỉnh Nghệ An), đặc biệt, vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định vẫn được tổ chức hoạt động, do đó, việc tạm dừng hoạt động của một số loại hình vận tải hành khách ở địa bàn dịch cấp 4 đã làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân và việc dần khôi phục hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vận tải.

Các loại hình vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, liên tỉnh, xe buýt, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên ở vùng cấp độ 4 được phép hoạt động trở lại phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định. Ảnh: Q.A

Để đảm bảo việc bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết của nhân dân, không để hành khách không có phương tiện trở lại làm việc, học tập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022; đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp vận tải sớm được khôi phục đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã có Công văn số 422/SGTVT-VT về việc điều chỉnh, bổ sung Mục 1 Công văn số 412/SGTVT-VT ngày 15/02/2022 của Sở GTVT Nghệ An.

Công văn số 422/SGTVT-VT của Sở GTVT Nghệ An. Ảnh: Q.A

Theo đó, đối với hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn dịch cấp độ 4.



Các loại hình vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, liên tỉnh, xe buýt, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên hoạt động phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Đối với hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị quản lý khai thác bến xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung đã hướng dẫn và yêu cầu tại Mục 2 Công văn số 412/SGTVT-VT ngày 15/02/2022.

Đơn vị kinh doanh vận tải yêu cầu lái xe điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải có hành trình đi qua hoặc đi trong địa bàn địa phương có dịch Covid-19 ở cấp 4 thì không được dừng đón khách nhằm hạn chế tối đa việc lây lan dịch Covid-19.

Đối với xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ ngồi (xe hợp đồng, xe du lịch sử dụng hợp đồng điện tử) nhưng phải có vách ngăn giữa khoang lái với hành khách, thanh toán điện tử và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải.

Các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị quản lý khai thác bến xe căn cứ các quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải”.

Thời gian áp dụng từ 00h00’ ngày 17/02/2022 đến khi có thông báo mới.