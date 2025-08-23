Thời sự Nghệ An điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, quyết tâm cán đích 10,5% năm 2025 UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GRDP cho hai quý còn lại của năm 2025, trên cơ sở kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm và dự báo tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm.

Kết quả tăng trưởng của Nghệ An quý I, quý II, 6 tháng đầu năm và mục tiêu trong quý III, quý IV sau điều chỉnh. Đồ họa: Thành Duy

Theo kịch bản mới, tốc độ tăng trưởng GRDP quý III được điều chỉnh tăng từ 10,16 - 11,94%, so với mức 11,18% của kế hoạch ban đầu.

Quý IV được xác định trong khoảng 11,11 - 13,1%, thay cho mục tiêu 12% trước đó. Với điều chỉnh này, mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2025 được đặt ra ở mức 9,5 - 10,5%.

Trước đó, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm cho thấy GRDP quý I tăng 6,99%, quý II tăng 9,24%, đưa tốc độ tăng trưởng bình quân nửa đầu năm đạt 8,24%.

Trên nền tảng đó, việc điều chỉnh kịch bản tăng trưởng là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với diễn biến thực tế, đồng thời giữ được khả năng phấn đấu để đạt kết quả cao nhất.

UBND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu điều chỉnh nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh yêu cầu theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp đồng bộ và hiệu quả trên các lĩnh vực; phát huy tinh thần đoàn kết, tư duy đổi mới và hành động quyết liệt.

Trong triển khai, phải tuân thủ nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Cùng với đó, đề cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, tập trung giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề, kiến nghị chính đáng của người dân và doanh nghiệp.