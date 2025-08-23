Thứ Bảy, 23/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Nghệ An điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, quyết tâm cán đích 10,5% năm 2025

Thành Duy 23/08/2025 10:17

UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GRDP cho hai quý còn lại của năm 2025, trên cơ sở kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm và dự báo tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm.

tang_truong_nghean_2025(1).png
Kết quả tăng trưởng của Nghệ An quý I, quý II, 6 tháng đầu năm và mục tiêu trong quý III, quý IV sau điều chỉnh. Đồ họa: Thành Duy

Theo kịch bản mới, tốc độ tăng trưởng GRDP quý III được điều chỉnh tăng từ 10,16 - 11,94%, so với mức 11,18% của kế hoạch ban đầu.

Quý IV được xác định trong khoảng 11,11 - 13,1%, thay cho mục tiêu 12% trước đó. Với điều chỉnh này, mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2025 được đặt ra ở mức 9,5 - 10,5%.

Trước đó, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm cho thấy GRDP quý I tăng 6,99%, quý II tăng 9,24%, đưa tốc độ tăng trưởng bình quân nửa đầu năm đạt 8,24%.

Trên nền tảng đó, việc điều chỉnh kịch bản tăng trưởng là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với diễn biến thực tế, đồng thời giữ được khả năng phấn đấu để đạt kết quả cao nhất.

UBND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu điều chỉnh nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh yêu cầu theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp đồng bộ và hiệu quả trên các lĩnh vực; phát huy tinh thần đoàn kết, tư duy đổi mới và hành động quyết liệt.

Trong triển khai, phải tuân thủ nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Cùng với đó, đề cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, tập trung giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề, kiến nghị chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới

Nghệ An: Kinh tế khởi sắc, quyết liệt bứt tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025

Nghệ An: Kinh tế khởi sắc, quyết liệt bứt tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Nghệ An điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, quyết tâm cán đích 10,5% năm 2025

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO