Nghệ An: Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chịu ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19

Hiện nay, cùng với các chương trình kích cầu, dự đoán du lịch Nghệ An sẽ đạt mức tăng trưởng khá, phục hồi nhanh và là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách. Ảnh: Thanh Phúc

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên doanh thu hoạt động kinh doanh vận tải 6 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 47,42 triệu lượt khách, giảm 14,37% so với cùng kỳ năm trước; Vận tải hàng hóa ước đạt 57 triệu tấn, tăng 3,59% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu vận tải, bốc xếp quý II ước đạt 2.483,4 tỷ đồng, đưa doanh thu 6 tháng ước đạt 4.982,6 tỷ đồng, tăng 0,04% so với cùng kỳ năm trước.

Theo nhận định, 6 tháng còn lại, khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, khống chế, Việt Nam trở lại trạng thái “bình thường mới”, hoạt động kinh doanh của các ngành thương mại, dịch vụ dần trở lại bình thường, tất cả các nhóm hàng hóa doanh thu dự ước sẽ tăng mạnh như: nhóm hàng lương thực, thực phẩm; nhóm hàng may mặc, đồ dùng gia đình; nhóm phương tiện đi lại; xăng, dầu các loại...