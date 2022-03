Nghệ An đoạt 1 HCV, 6 HCĐ Kickboxing toàn quốc năm 2022

Giải năm nay quy tụ hơn 300 vận động viên, đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Có 2 nội dung thi đấu chính thức được áp dụng, đó là Lowkick và Fullcontact.

VĐV Nguyễn Thị Mai xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng Kickboxing cho đoàn Nghệ An. Ảnh: P.V

Đoàn Nghệ An dự kiến tham dự với 15 VĐV, tuy nhiên, do gặp phải chấn thương nên chỉ còn 12 VĐV được lên đường vào Gia Lai để dự giải. Điều đáng tiếc, 3 võ sỹ của đoàn Nghệ An không được tham gia đều là những tay đấm chủ lực, nằm trong danh sách ứng cử viên cho các tấm Huy chương Vàng. Việc thiếu vắng những trụ cột quan trọng đó khiến đoàn Nghệ An không quá đặt nặng về thành tích "hái" Vàng ở giải đấu này.