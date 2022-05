Nghệ An đoạt 3 Huy chương Vàng đẩy gậy và kéo co toàn quốc năm 2022

(Baonghean.vn) - Ở Giải vô địch cúp các câu lạc bộ đẩy gậy toàn quốc, Nghệ An đoạt 1 HCV, 2 HCĐ. Cùng với đó, tại Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ kéo co, Nghệ An đoạt 2 HCV, 1 HCB và 7 HCĐ.