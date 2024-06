Pháp luật Nghệ An đoạt giải Nhất Hội thi 'Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy' toàn quốc khu vực III Sáng 14/6, tại tỉnh Bình Định, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” vòng 2, khu vực III.

Dự hội thi có lãnh đạo Cục Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an); lãnh đạo tỉnh Bình Định và lãnh đạo công an các đơn vị tham gia thi đấu.

Đại diện Ban tổ chức Hội thi trao giải cho các đội thi ( đại diện đội thi của tỉnh Nghệ An đứng giữa). Ảnh: Chu Minh

Vòng 2 khu vực III có 14 đội tuyển xuất sắc nhất thuộc 14 địa phương vùng duyên hải miền Trung tham gia so tài gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa.

Các đội tuyển lần lượt trải qua phần thi lý thuyết và thực hành. Trong đó, phần thi lý thuyết trả lời các câu hỏi về kiến thức và quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Phần thi thực hành là thực hiện thao tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với loại hình nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh.

Đội thi "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" của tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công an Nghệ An và các địa phương. Ảnh: Chu Minh

Chung cuộc, Ban Tổ chức hội thi đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đội thi của tỉnh Nghệ An; giải Nhì cho đội thi của tỉnh Bình Định và giải Ba cho đội thi của tỉnh Hà Tĩnh.

Với thành tích xuất sắc trên, 3 đội tuyển thuộc 3 địa phương này sẽ đại diện cho hàng nghìn “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” 14 tỉnh duyên hải miền Trung tham dự vòng Chung kết toàn quốc Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dự kiến tổ chức vào tháng 7/2024 tại thành phố Hải Phòng.