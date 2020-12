Nghệ An đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư đón đầu làn sóng mới

Đổi mới xúc tiến đầu tư

Công tác xúc tiến đầu tư được thực hiện đúng định hướng, nội dung, lộ trình và có tính sáng tạo. Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư đã nắm bắt được xu hướng, lĩnh vực mong muốn đầu tư của các đối tác làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung, ban hành các chính sách, điều kiện đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An ký kết thỏa thuận hợp tác với Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong năm 2020, Nghệ An đã chỉ đạo các hoạt động xúc tiến đầu tư nổi bật như:

Phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An - Hàn Quốc: Hội nhập và phát triển”. Nghệ An là địa phương duy nhất được tổ chức chương trình riêng bên lề Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2020. Đây là sự kiện quan trọng thể hiện sự năng động, chuyên nghiệp của tỉnh trong hoạt động đối ngoại làm tiền đề cho các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với Hàn Quốc.

Tổ chức đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư tại tỉnh gồm 6 đoàn trong nước, 3 đoàn nước ngoài: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga.

Các cơ quan ban, ngành chức năng đã trực tiếp tổ chức làm việc với một số nhà đầu tư nước ngoài về đề xuất đầu tư các dự án có quy mô lớn, mang tính động lực phát triển như: Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An (điều chỉnh Dự án KCN WHA), Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt (thu hút đầu tư dự án nước ngoài), Công ty TNHH VSIP Nghệ An (bổ sung vốn giai đoạn 2 khoảng 81,57 triệu USD), Công ty Goertek VN (dự án sản xuất linh kiện điện tử), Công ty JuTeng International Holdings Ltd (dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện điện tử cho máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh, dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng gần 500 triệu USD tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I)... và ký Biên bản ghi nhớ đầu tư và cấp GCNĐKĐT cho các dự án như:

Ký Biên bản ghi nhớ đầu tư với nhà đầu tư Everwin USA, LLC và Everwin Precision Hong Kong Company Limited với tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn I là 300 triệu USD; cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Goertek VN (Dự án sản xuất linh kiện điện tử) với tổng mức đầu tư giai đoạn I là 100 triệu USD.

Một số doanh nghiệp vào đầu tư tại khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Nguyễn Hải

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đã hoàn thiện và ban hành trên 2.000 ấn phẩm xúc tiến đầu tư, bao gồm ấn phẩm “Nghệ An - Điểm đến đầu tư hấp dẫn, thân thiện”, “Danh mục dự án thu hút đầu tư vào Nghệ An đến năm 2030”; Clip quảng bá hình ảnh đất nước, con người tỉnh Nghệ An với tựa đề “Nghệ An điểm đến hấp dẫn” với 4 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản; chiếu phim tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)...

Các hoạt động xúc tiến đầu tư, chính sách, kết quả đầu tư, hoạt động xúc tiến đầu tư... được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã góp phần quảng bá môi trường đầu tư ở Nghệ An hấp dẫn, mến khách đến với các nhà đầu tư. Từ khi Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đi vào hoạt động, các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ được đẩy mạnh đa dạng trên nhiều lĩnh vực.

Nghệ An chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư có liên quan, kịp thời có văn bản trả lời, hướng dẫn trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đầu tư, hồ sơ đề xuất điều chỉnh mở rộng dự án đầu tư, đảm bảo cho việc thực hiện các thủ tục về đầu tư được thuận lợi, nhanh chóng theo quy định.

Định kỳ hàng tháng, hàng quý tiến hành rà soát các hồ sơ xử lý chậm để đôn đốc các sở, ngành và địa phương.

Đăng tải hoạt động đầu tư, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến quy hoạch, đất đai, cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư... cho các nhà đầu tư tìm hiểu và nghiên cứu đầu tư.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các sở, ngành liên quan tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh với mục tiêu xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư phù hợp, khả thi và hiệu quả. Ông Lê Tiến Trị - Giám đốc Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho biết, đón đầu làn song đầu tư từ Trung Quốc, Ban và các sở, ngành đang tập trung những điều kiện tốt nhất cùng với các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đón nhà đầu tư thứ cấp về với Nghệ An. Hệ thống hạ tầng trong Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 đã sẵn sàng. Ảnh: Trân Châu

Kết quả năm 2020 (tính đến ngày 30/11/2020), trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 72 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 7.707,11 tỷ đồng (số lượng dự án giảm 19,1%, tổng mức đầu tư đăng ký tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái). Điều chỉnh 89 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 25 dự án (tăng 7.403,13 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 15.110,24 tỷ đồng tỷ đồng.