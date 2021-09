Nghệ An đổi mới và sáng tạo trong hỗ trợ, xúc tiến đầu tư

Khó khăn thách thức chưa có tiền lệ



Tại diễn đàn thu hút đầu tư vào Nghệ An , các nhà đầu tư Đài Loan chia sẻ khó khăn lớn nhất hiện nay trong tìm kiếm địa điểm đầu tư là khó tiếp cận và thiếu thông tin thực địa, quy định phòng dịch của nước nào cũng nghiêm ngặt. Tại Việt Nam, do tỷ lệ tiêm phòng vắc xin còn thấp nên càng khó hơn. Trong khi đó, các nhà đầu tư Đài Loan biết Nghệ An là tỉnh có nhiều tiềm năng về hạ tầng bất động sản và nhân lực lao động, tỉnh luôn cam kết đồng hành với nhà đầu tư nên nổi lên là một trong những địa chỉ ưu tiên lựa chọn.

"Trước đây, bình quân mỗi tháng Trung tâm thường tư vấn hỗ trợ cho 2-3 nhà đầu tư FDI và hàng chục dự án trong nước, nhưng bước sang năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hoạt động xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế đều bị tạm hoãn hoặc chuyển hình thức hoạt động, không nhiều nhà đầu tư FDI đến được Việt Nam và Nghệ An nói riêng. Cơ hội để Nghệ An giới thiệu, tiếp thị các ngành nghề lợi thế, cần thu hút đầu tư ra thị trường và các đối tác bị giảm thiểu ở mức thấp nhất".

Chủ động vượt khó, tạo đột phá



Ngoài các phần việc trên, trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến các nhà đầu tư mới khó vào khảo sát tìm hiểu nên Nghệ An ưu tiên giải pháp hỗ trợ tư vấn tại chỗ để các nhà đầu tư đã vào Nghệ An có kế hoạch mở rộng, nâng quy mô dự án. Lợi thế của tư vấn tại chỗ là nhà đầu tư thông thạo thủ tục nên việc điều chỉnh nâng công suất, mở rộng dự án đầu tư nhưng thủ tục vô cùng thuận lợi. Tiêu biểu là một số dự án lớn ở Nghệ An như Goertek Vina, sau khi hoàn thành thủ tục đầu giai đoạn 1 đã quyết định nâng công suất dự án đầu tư lên gấp đôi. Công ty Hoàng Thịnh Đạt sau khi hoàn thành cơ bản tiếp quản dự án hạ tầng KCN Hoàng Mai 1, đang xúc tiến đầu tư KCN Hoàng Mai 2. Ông Bùi Duy Đông – Giám đốc NAPC

Mặt bằng KCN Hemaraj Nghi Lộc giai đoạn 1 đã được đầu tư cơ bản và đang trông chờ nhà đầu tư thứ cấp. Ảnh: Nguyễn Hải Từ năm 2020 đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, số dự án mới không nhiều nhưng số các dự án mở rộng, điều chỉnh nâng quy mô vốn tăng nhanh. Ngoài thu hút được dự án đầu tư FDI 200 triệu USD của Tập đoàn Ju Teng (Đài Loan) và xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại KCN Hoàng Mai 1 (dự kiến cuối tháng 9 sẽ trao Chứng nhận đầu tư), 8 tháng đầu năm 2021, tỉnh đã cấp mới cho 62 dự án, điều chỉnh 95 dự án với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 13.789,76 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 19%, tổng mức đầu tư tăng 3,33 lần. Bên cạnh thu hút đầu tư FDI, để tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại và du lịch, cuối tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh làm việc và ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Airline giai đoạn 2021-2025 và dành cho nhau các ưu đãi, hỗ trợ nhau trong quảng bá, phát triển du lịch. Hiện nay, tỉnh đã làm việc với Ngân hàng Mitsui Sumitomo Nhật Bản; đồng thời kết nối, hỗ trợ các nhà đầu tư lớn như Tập đoàn SunGroup, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang, Tập đoàn Zuru (New Zealand)… đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục đầu tư vào Nghệ An như đã cam kết với tỉnh.

Đại dịch Covid-19 khiến các hội nghị xúc tiến đầu tư trực tiếp quốc tế và trong nước tạm thời bị ngưng trệ, nhưng cũng xuất hiện một trạng thái mới là các sự kiện xúc tiến đầu tư theo hình thức trực tuyến ra đời. Khởi đầu là cuộc làm việc, trao đổi trực tuyến giữa tỉnh với các nhà đầu tư nội địa, vào giữa tháng 5, tỉnh Nghệ An và Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần đầu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến về xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư Đài Loan vào Nghệ An. Tiếp đó, được sự kết nối của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Ngoại giao và các Đại sứ quán, Nghệ An còn tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến với các nhà đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam và hội nghị trực tuyến kết nối, mời gọi các nhà đầu tư từ vùng Trung Đông vào Việt Nam.Song song với đó, tỉnh cũng tiếp tục giữ liên lạc với các nhà đầu tư khác để hỗ trợ, hướng dẫn các đầu tư làm hồ sơ dự án, đảm bảo tiến độ đề ra, khi dịch được khống chế và chuyển sang trạng thái bình thường mới thì có thể triển khai ngay.Từ đầu tháng 5 đến nay, do bị giãn cách xã hội nên tiến độ công việc, dự án không thể triển khai theo kế hoạch, Trung tâm NAPC chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp, làm việc với các huyện, thị xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về xúc tiến thu hút đầu tư cũng như thương mại, du lịch. Sở dĩ Trung tâm phải tranh thủ thời gian giãn cách để cập nhật, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu xúc tiến đầu tư là vì một trong những bất cập thu hút đầu tư của tỉnh ta là hồ sơ dự án mới dừng lại ở khâu tiếp cận các bản đồ quy hoạch và quy hoạch sử dụng đất chung do các sở, ngành cung cấp.