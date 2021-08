Nghệ An Đón 63 công dân người Mông từ Bình Thuận về quê

Trước đó, vào ngày 26/8/2021, sau khi nhận được công văn của UBND huyện Hàm Tân về việc báo cáo có 63 công dân người dân tộc Mông đang cư trú làm việc tại huyện Hàm Tân xin được trở về Nghệ An , UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan lập tức trao đổi thông tin với phía các sở, ngành của tỉnh Nghệ An để bàn giải pháp đưa số công dân này về quê.

Đến ngày 27/8/2021, UBND tỉnh Bình Thuận đã chính thức có Công văn số 3223/UBND-KGVXNV gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc phối hợp đưa người dân Nghệ An đang sinh sống ở Bình Thuận có nguyện vọng về quê. UBND tỉnh Bình Thuận cũng lên phương án, bố trí phương tiện, đảm bảo chi phí vận chuyển, ăn uống dọc đường và bố trí đoàn công tác đảm bảo an toàn cho người dân trong suốt quá trình di chuyển về quê.

Sau khi đặt chân đến Nghệ An, 63 công dân đã được xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: PV

Sau khi nhận được công văn của UBND tỉnh Bình Thuận, UBND Nghệ An cũng đã có văn bản 6322/UBND-KGVX phúc đáp và triển khai kế hoạch đón 63 công dân này. UBND tỉnh Nghệ An cũng trân trọng cảm ơn UBND tỉnh Bình Thuận đã tạo điều kiện, hỗ trợ tổ chức cho công nhân Nghệ An về quê.