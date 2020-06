Nghệ An đón đoàn khách du lịch hơn 500 người đến với Cửa Lò

Sáng 3/6, tại thị xã Cửa Lò, ngành Du lịch Nghệ An tổ chức đón đoàn khách nội địa với số lượng 500 người đến tham quan, nghỉ dưỡng trong thời gian 3 ngày 2 đêm.

Tại buổi tiếp đón có lãnh đạo Sở Du lịch và đại diện Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch tỉnh.

Lãnh đạo Sở Du lịch tiếp đón và tham gia Chương trình Team Building với đoàn khách du lịch. Ảnh: Công Khang Đoàn khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Cửa Lò có khoảng 500 người là cán bộ, nhân viên một công ty xây dựng hoạt động ở khu vực miền Trung. Trong thời gian 3 ngày 2 đêm, khách sẽ nghỉ ngơi, tắm biển, tham quan chợ hải sản và thưởng thức các món đặc sản của biển Cửa Lò.



Đặc biệt, trong buổi sáng 3/6, đoàn khách tổ chức Chương trình Team Building tại bãi biển với những trò chơi vận động hấp dẫn, tạo cảm giác thoải mái, để lại ấn tượng tốt đẹp. Đồng thời, tổ chức đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ và ẩm thực vui vẻ, tạo động lực tinh thần khi trở lại với công việc kinh doanh.

Đoàn khách có số lượng khoảng 500 người, là cán bộ, nhân viên của một công ty xây dựng hoạt động ở khu vực miền Trung. Ảnh: Công Khang Đây là đoàn khách có số lượng đông nhất đến Nghệ An kể từ sau đại dịch Covid-19, là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi của ngành Du lịch Nghệ An.



Được biết, thực hiện Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" do Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch phát động, tỉnh Nghệ An triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2020 với chủ đề “Nghệ An - Điểm đến an toàn và khác biệt”.

Chương trình Team Building ở bãi biển Cửa Lò đã đem đến cảm giác thoải mái và thú vị cho du khách. Ảnh: Công Khang Chương trình nhằm mục đích tăng cường sự liên kết của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ du lịch để đưa ra các gói sản phẩm, dịch vụ bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý và những ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch nội địa, tăng nhanh lượng khách du lịch đến Nghệ An.



Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá việc mở cửa các điểm du lịch trong tỉnh, nhất là các điểm du lịch mới, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn; về công tác bảo đảm an toàn, sẵn sàng phục vụ; các chính sách kích cầu du lịch để thu hút khách du lịch.