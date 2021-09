Nghệ An: Đôn đốc tiến độ công trình nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng phục vụ nhu cầu dân sinh

Một dự án cấp bách, nhiều lần điều chỉnh quy mô



Đó là Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An thực hiện, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3672/QĐ-UBNĐ ngày 17/8/2017, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 2566/QĐ-UBND ngày 4/6/2016.

Về mục tiêu, quy mô dự án được nêu rõ: Đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang sinh thái nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của đô thị, sử dụng có hiệu quả quỹ đất hiện có; Tạo nên mô hình dự án kiểu mẫu đầu tư tại tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực mai táng và dịch vụ mai táng; Áp dụng giải pháp công nghệ mai táng một cách tiết kiệm, văn hóa, tổ chức quản lý sử dụng đất, bảo vệ môi trường; đáp ứng nhu cầu cấp bách trong lĩnh vực mai táng của người dân thành phố Vinh và các huyện lân cận. Quy mô dự án có tổng diện tích 85 ha; địa điểm, vị trí thực hiện tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên; tổng vốn đầu tư 465,314 tỷ đồng; thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Nghệ An cần sớm có công trình dịch vụ hỏa táng (Baonghean.vn) - Do Nghệ An chưa có lò hỏa táng, nên lâu nay bà con nhân dân trong tỉnh vẫn phải vào Hà Tĩnh hoặc ngược ra Thanh Hóa... Điều đó dẫn đến nhiều phiền phức do đường sá đi lại xa xôi, thủ tục có lúc cũng rườm rà.

Bản vẽ quy mô dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng tỷ lệ 1/500. Trong quá trình thực hiện dự án, ngày 19/2/2019, UBND tỉnh có Quyết định 445/QĐ-UBND, về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, với lý do: “Để phát huy hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với điều kiện địa hình của khu vực và phù hợp với định hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An lập điều chỉnh quy hoạch để tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan của dự án, xác định lại phạm vi ranh giới khu đất quy hoạch cho phù hợp với nhu cầu sử dụng (bỏ phần diện tích 3,94 ha đất sản xuất nông nghiệp phía Đông đường quy hoạch 30m nối từ Quốc lộ 46 với Quốc lộ 1A tránh Vinh); đồng thời xác định lại tên gọi chủ đầu tư dự án mới cho phù hợp với chủ trương đầu tư dự án". Ở lần điều chỉnh này, dự án giảm 3,94 ha so với quy hoạch được duyệt, còn lại 81,06 ha. Khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính gồm: khu tâm linh, khu hỏa táng, khu an táng lần 1, khu cát táng, khu hành chính + dịch vụ chung, khu xử lý kỹ thuật, khu cây xanh.



Về thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Sẽ được thu gom toàn bộ theo hệ thống riêng để dẫn về khu xử lý kỹ thuật phía Bắc khu quy hoạch để xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định hiện hành trước khi thoát ra ngoài khu vực; chất thải rắn phát sinh trong khu nghĩa trang được thu gom 100% và đưa về khu xử lý kỹ thuật để xử lý đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường theo quy định.

Dự án được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 26/12/2019; được HĐND tỉnh Nghệ An cho phép thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2019.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án đã gặp một số vướng mắc. Ngày 5/11/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã có cuộc làm việc với các bên liên quan để xem xét tình hình thực hiện dự án. Tại cuộc làm việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa kết luận: “Đây là dự án quan trọng, cấp bách với mục đích phục vụ dân sinh, đáp ứng nhu cầu về mai táng, hỏa (điện) táng của người dân thành phố Vinh và vùng phụ cận, áp dụng giải pháp công nghệ hỏa (điện) táng và mai táng hiện đại, văn hóa, bảo vệ môi trường và tiết kiệm quỹ đất.

Công tác giải phóng mặt bằng vừa qua tuy đạt được một số kết quả về thống nhất khung chính sách, đã làm việc với các hộ dân, cấp ủy và chính quyền địa phương có quyết tâm, nhưng tiến độ triển khai còn chậm, ngoài nguyên nhân khách quan thì công tác chỉ đạo, phối hợp chưa được quyết liệt, cần được rút kinh nghiệm để tập trung chỉ đạo trong thời gian tới”. UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các bên liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành khu vực nhà hỏa táng trước quý IV năm 2021.

Phối cảnh dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng. Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh tiếp tục có Quyết định số 992/QĐ-UBND, quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Lý do điều chỉnh quy hoạch được nêu: “Hiện nay chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục về hồ sơ thiết kế của dự án đã được Cục Hạ tầng Bộ Xây dựng thẩm định tại Thông báo số 450/HTKT-CTR ngày 9/10/2019; UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 26/12/2019; hoàn thành đấu nối với các đơn vị cấp điện, nước; đang thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng để triển khai thi công. Do trong phạm vi ranh giới quy hoạch dự án đã được phê duyệt có tuyến đường dân sinh (phía Đông dự án) nối từ Quốc lộ 46B qua xóm Đại Huệ đến đường tỉnh 542E phục vụ việc đi lại của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nên điều chỉnh quy hoạch để đưa tuyến đường này ra ngoài phạm vi ranh giới quy hoạch nhằm đảm bảo việc đi lại và sinh hoạt cho nhân dân được thuận lợi hơn, đồng thời xin bổ sung tuyến đường mới từ Quốc lộ 46B đến hàng rào phía Nam của dự án vào trong phạm vinh ranh giới quy hoạch để làm lối vào nghĩa trang”. Theo điều chỉnh quy hoạch này, tổng diện tích khu quy hoạch xây dựng còn 78,47 ha (giảm 2,59 ha).



Đẩy nhanh tiến độ dự án để kịp thời phục vụ nhu cầu dân sinh



Ngày 6/9/2021, tại Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì buổi làm việc để xem xét tình hình thực hiện dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế; UBND huyện Hưng Nguyên, UBND xã Hưng Tây và Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An (chủ đầu tư dự án).

Sau khi nghe chủ đầu tư dự án, UBND huyện Hưng Nguyên báo cáo tình hình thực hiện, các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, phương án thực hiện để đẩy nhanh triển khai xây dựng dự án và ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận: Dự án đầu tư Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An là dự án quan trọng với mục đích phục vụ dân sinh, đáp ứng nhu cầu trong việc mai táng của người dân thành phố Vinh và vùng phụ cận, áp dụng giải pháp công nghệ mai táng hiện đại, tiết kiệm, văn hóa, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tiến độ triển khai quá chậm, nguyên nhân chủ yếu do công tác chỉ đạo phối hợp của huyện, xã trong việc giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho dự án chưa được quyết liệt, cần được rút kinh nghiệm và tập trung chỉ đạo thời gian tới.

Phối cảnh dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng. Để dự án triển khai kịp thời, hoàn thành sớm nhất phục vụ dân sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu:



1. Về giải phóng mặt bằng, bàn giao đất giai đoạn 1 (32,55 ha):

- Đối với phần diện tích đất chồng lấn thuộc phạm vi cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực 1A, 1B, 1D Eo Gió, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (hiện Công ty TNHH VSIP Nghệ An đang quản lý) và đất do xã quản lý, yêu cầu bàn giao cho chủ đầu tư dự án trước ngày 10/9/2021 để triển khai xây dựng các công trình phục vụ việc hỏa táng. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Hưng Nguyên phối hợp chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ quy định.

- Đối với phần diện tích đất hộ dân đang sử dụng:

+ Cho phép áp dụng bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng theo đơn giá trồng cây phân tán tương tự phương án bồi thường, hỗ trợ áp dụng trong cùng khu vực khi thực hiện Dự án Vùng nguyên liệu san lấp mặt bằng của VSIP Nghệ An.

+ Thống nhất chưa xem xét việc hỗ trợ khác đối với các hộ dân sản xuất lâm nghiệp trên đất đang do UBND xã quản lý.

+ Đối với kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Hưng Nguyên kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh đảm bảo theo đúng quỵ định, báo cáo trong ngày 8/9/2021.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên quán triệt trong hệ thống chính trị các cấp, tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện, hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ phần đất còn lại của giai đoạn 1 cho chủ đầu tư dự án trước ngày 20/9/2021.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, đề nghị chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực về tài chính, nhân lực, thiết bị máy móc thi công gấp rút hoàn thành 2 lò hỏa táng và các công trình phụ trợ liên quan trước ngày 30/11/2021.

2. Đối với hạng mục đường vào dự án:

Yêu cầu chủ đầu tư tập trung triển khai sớm, kịp thời để đưa vào sử dụng theo tiến độ xây dựng nhà hỏa táng và công trình phụ trợ (giai đoạn 1), đảm bảo phục vụ việc vận chuyển, giao thông ra, vào dự án hạn chế ảnh hưởng đến dân sinh. Trường hợp chưa kịp hoàn thành thì cho phép sử dụng tạm đường dân sinh để triển khai hoạt động của dự án nhưng phải có phương án sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Chủ đầu tư đang thi công tuyến đường vào dự án. Ảnh chụp sáng 30/9/2021. - Giao Sở Công Thương phối hợp, hướng dẫn thủ tục và cấp phép sử dụng vật liệu nổ phục vụ thi công xây dựng trong thời hạn 5 ngày từ ngày đơn vị trình hồ sơ; Các sở, ngành liên quan và UBND huyện Hưng Nguyên kịp thời phối hợp để bàn giao tuyến, hỗ trợ thi công đảm bảo đúng thiết kế kỹ thuật, an toàn, đúng tiến độ và quy định.



3. Về kiến nghị hỗ trợ xây dựng công trình an sinh xã hội cho xã Hưng Tây: Đồng ý với đề nghị của doanh nghiệp, giao UBND huyện Hưng Nguyên chỉ đạo UBND xã Hưng Tây bàn giao mặt bằng, kịp thời xây dựng hoàn thành công trình đưa vào sử dung phục vụ nhân dân trên địa bàn.

4. Giao UBND huyện Hưng Nguyên, các sở, ngành, đơn vị liên quan rút kinh nghiệm giai đoạn 1, tập trung chuẩn bị các điều kiện để triển khai giai đoạn 2 của dự án trong thời gian sớm nhất, đảm bảo đúng tiến độ đầu tư, quy hoạch xây dựng của dự án đã được phê duyệt.

5. Do thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và tính chất đặc biệt cấp bách của dự án, đề nghị Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An tiếp tục tích cực phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên, UBND xã Hưng Tây hoàn thành việc hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; tập trung nguồn lực khẩn trương thi công xây dựng nhà hỏa táng, các hạng mục phụ trợ (giai đoạn 1) và đường vào dự án đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường, tuyệt đối an toàn, rút ngắn thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng sớm nhất. Yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư dự án hoàn thiện các thủ tục và thi công xây dựng đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện theo quy định để dự án đưa vào hoạt động kịp thời, hiệu quả.