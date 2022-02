Nghệ An đón gần 190.000 lượt khách du lịch trong dịp Tết Nhâm Dần

Theo thống kê của Sở Du lịch Nghệ An, qua 09 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến ngày mồng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần), toàn tỉnh đón và phục vụ gần 190.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó khách có lưu trú đạt gần 15.000 lượt. Tổng thu từ khách tham quan du lịch ước đạt hơn 25 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo cấp trên, Sở Du lịch Nghệ An đã chủ động tham mưu kịp thời các nội dung tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các hoạt động kinh doanh và tham quan du lịch đều được kiểm soát, không có vi phạm gì đáng tiếc xảy ra.

Du khách tham quan Đền thờ Hoàng đế Quang Trung (thành phố Vinh) đầu năm mới Nhâm Dần 2022. Ảnh: Công Kiên

Công tác an ninh, trật tự được đảm bảo, các khu điểm du lịch tổ chức đón tiếp, phục vụ du khách an toàn về người và tài sản. Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn chấp hành tốt chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.