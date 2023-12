Nghệ An đón hơn 40 đơn vị từ 15 tỉnh, thành đến khảo sát du lịch

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đây là một trong những hoạt động quan trọng triển khai quảng bá, xúc tiến du lịch Nghệ An năm 2023 nhằm đẩy mạnh giới thiệu điểm đến, tiềm năng và các sản phẩm, dịch vụ du lịch, đặc sản địa phương, tăng cường kết nối Nghệ An với các tỉnh, thành trên cả nước.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại và du lịch đón các đoàn về thăm quê Bác. Ảnh: Vương Bằng

Tại Nghệ An, đoàn tham quan quê nội, quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, các điểm đến ở địa bàn thành phố Vinh, đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết, các dịch vụ, đặc sản địa phương, kết nối các sản phẩm OCOP phục vụ làm quà tặng du lịch…

Thông qua chương trình khảo sát du lịch, các famtrip kết nối các địa phương trong dịp này đã tạo cơ hội để Nghệ An gặp gỡ, quảng bá tới đông đảo các cơ quan xúc tiến, đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về du lịch và đặc sản của địa phương.

Các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường lồng ghép trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch về các danh lam thắng cảnh, đặc sản địa phương, các khu điểm du lịch tại Nghệ An, giới thiệu hình ảnh, chào bán các sản phẩm lưu trú, các dịch vụ du lịch, tour tuyến du lịch; ký kết các hợp đồng, mở rộng thị trường.

Đây cũng là hoạt động để tăng cường tính liên kết giữa doanh nghiệp Nghệ An và doanh nghiệp tại các tỉnh thành trên cả nước, đồng thời lồng ghép gắn kết thành chuỗi các hoạt động đầu tư, thương mại và du lịch của Nghệ An nói riêng và các tỉnh bạn nói chung bên lề Hội chợ Công thương Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm nay.