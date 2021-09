Nghệ An đón nhận vật tư thiết yếu phòng, chống dịch từ Công ty CP Công nghệ cao AS-TK Việt Nam

Sáng ngày 02/9, tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đón nhận các vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 do Công ty cổ phần Công nghệ cao AS-TK Việt Nam ủng hộ.

Tỉnh Nghệ An đón nhận các vật tư phòng, chống dịch thiết yếu từ Công ty cổ phần Công nghệ cao AS-TK Việt Nam ủng hộ. Ảnh: Thành Cường Dự lễ đón nhận có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Lượng vật tư y tế gồm: 200.000 liều vắc xin Nanocovac; 125.000 chiếc khẩu trang y tế; 30.000 chiếc khẩu trang y tế N95; 5.000 bộ đồ bảo hộ y tế (7 món); tổng giá trị là 25,2 tỷ đồng.

Các vật tư phòng, chống dịch này sẽ được Sở Y tế Nghệ An phân phối về các đơn vị y tế và Bệnh viện dã chiến. Ảnh: Thành Cường

(Riêng vắc xin Nanocovac hiện đang được Bộ Y tế xem xét, thẩm định và cấp phép; ngay sau khi được Bộ Y tế cấp phép, Công ty cổ phần Công nghiệp cao AS-TK Việt Nam sẽ thực hiện chuyển tặng 200.000 liều cho tỉnh Nghệ An).