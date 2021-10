Nghệ An đón và hỗ trợ công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam

MỖI NGÀY CÓ GẦN 1.000 CÔNG DÂN NGHỆ AN VỀ QUÊ

Trong những ngày qua, mặc dù tỉnh Nghệ An đã dự báo, xây dựng kế hoạch nhưng thực tế hiện nay, số lượng công dân từ các tỉnh, thành phía Nam tự phát trở về quê tăng đột biến. Do điều kiện của tỉnh còn khó khăn nên Nghệ An đã quyết định điều chỉnh các biện pháp, tích cực, chủ động tổ chức đón công dân để thích ứng với tình hình mới.

Theo báo cáo từ Sở GTVT Nghệ An, trong 3 ngày (từ ngày 4-6/10/2021) đã có 6.740 công dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê bằng xe máy. Trong đó, có 2.870 người là công dân Nghệ An, 3.870 người công dân các tỉnh, thành phía Bắc.

Trung bình mỗi ngày có gần 1.000 công dân người Nghệ An trở về từ các tỉnh, thành phía Nam. Ảnh: P.B Trong ngày 5/10 và sáng 6/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 1.446 người trở về từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đang cách ly 3.286 người tại 10 điểm. Dự kiến trong ngày hôm nay, hai điểm cách ly tại hai khách sạn ở thị xã Cửa Lò từng được chuyển làm bệnh viện dã chiến sẽ tiếp tục tiếp nhận 550 người.



Từ chiều 5/10, tại chân cầu Bến Thủy, thành phố Vinh đã bố trí dựng bạt để người dân có thể tránh trú mưa, nắng. Đồng thời, bố trí điểm hỗ trợ an sinh để chuẩn bị các suất ăn nhẹ, nước uống, bố trí khu vệ sinh và đảm bảo vệ sinh môi trường. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tiếp tục dựng thêm 1 rạp để tiếp nhận đóng góp, hỗ trợ và phân luồng cho công dân từ phía Nam về quê và đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thành phố Vinh bố trí điểm hỗ trợ an sinh, cung cấp các suất ăn nhẹ, nước uống cho công dân trở về. Để công tác đón công dân được an toàn, chu đáo, sáng 6/10 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác đón công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương. Tổ công tác gồm 12 người, do ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở GTVT làm tổ trưởng.



Nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Nghệ An cũng cho biết, Liên đoàn Lao động tỉnh quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động Nghệ An từ các tỉnh, thành phía Nam về quê với mức 500 ngàn đồng/người.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Kha Văn Tám trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, nắm bắt nguyện vọng của người lao động vừa trở về. Ảnh: K.T Đối tượng là công nhân lao động người Nghệ An làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, không vi phạm các biện pháp phòng chống dịch, có hoàn cảnh khó khăn (như phụ nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, gia đình là hộ nghèo, cận nghèo…). Người lao động liên hệ với các tổ công tác của công đoàn tại các điểm cách ly, hoặc công đoàn cấp huyện, hoặc số điện thoại Liên đoàn Lao động tỉnh: 0375037037, 0919.742.006 để được tư vấn, hỗ trợ.



CHUẨN BỊ THÊM KHU CÁCH LY ĐỂ ĐÓN CÔNG DÂN

Trước đó, tại cuộc họp vào sáng 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung lưu ý việc đón công dân có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh, thành phía Nam trở về vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An. Mặc dù điều kiện còn khó khăn nhưng tỉnh sẽ hỗ trợ tiền ăn, chi phí xét nghiệm ở mức tối thiểu cho người cách ly tập trung.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ có biện pháp thích ứng với tình hình mới để tập trung triển khai đảm bảo nghiêm túc, chu đáo, hỗ trợ tối đa cho người dân và yêu cầu tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng Nghệ An khai thác thông tin, lập danh sách công dân về quê để đưa đi cách ly phù hợp. Ảnh: P.B Đối với công dân Nghệ An, những đoàn lẻ, số lượng ít (200 người trở xuống) thì Sở Y tế sẽ tổ chức kê khai y tế, phân nhóm tại chân cầu Bến Thủy 2. Những trường hợp đã tiêm 2 mũi vắc xin thì giao Sở GTVT thông báo cho địa phương tổ chức xét nghiệm và cách ly công dân tại nhà. Những trường hợp còn lại thì Sở GTVT đưa về các khu cách ly tập trung.



Đối với đoàn từ 200 người trở lên, Công an tỉnh dẫn đoàn về khu cách ly do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí. Tại đây, Sở Y tế sẽ kê khai y tế, phân nhóm công dân để tổ chức cách ly phù hợp. Sở GTVT sẽ vận chuyển công dân về các địa phương khi điểm cách ly của tỉnh quá tải, công dân lẻ và công dân hết thời gian cách ly.

Sau phân loại, các công dân được Sở GTVT bố trí phương tiện vận chuyển về điểm cách ly phù hợp. Ảnh: P.B Đối với công dân tỉnh khác thì Công an tỉnh sẽ bố trí xe dẫn đường để đưa đoàn di chuyển qua địa bàn tỉnh và bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo ATGT, ANTT.



Do năng lực tiếp nhận tại các khu cách ly của tỉnh khó khăn nên Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành, thị kích hoạt lại các cơ sở cách ly tập trung tại các trường mầm non của xã, phường, thị trấn. Chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức đón, xét nghiệm và cách ly tập trung công dân. Đồng thời, rà soát công dân trên địa bàn có nhu cầu trở về trong thời gian tới, giám sát chặt chẽ công dân trở về từ vùng dịch./.