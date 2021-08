Nghệ An: Đóng cửa bệnh viện, kỷ luật cán bộ phường vì ca nhiễm Covid-19 cộng đồng tại Hoàng Mai

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An làm việc cùng thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Chung

Tối 11/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc cùng thị xã Hoàng Mai sau khi địa phương xuất hiện ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chủ trì cuộc làm việc. Tham dự cuộc làm việc có PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; lãnh đạo CDC Nghệ An; các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 thị xã Hoàng Mai; Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn. Ca bệnh cực thiếu ý thức

Theo báo cáo của thị xã Hoàng Mai: Trưa ngày 11/8, trên địa bàn thị xã xuất hiện 01 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng. Theo đó: Bệnh nhân V.L.Q, nam, sinh năm 1977. Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Nghề nghiệp: Lái xe.

Ngày 4/8, bệnh nhân V.L.Q lái xe ô tô 7 chỗ từ Hoàng Mai vào tỉnh Đồng Nai đón 3 người trong đó có 2 người ở huyện Anh Sơn (xét nghiệm mẫu gộp dương tính, đang thực hiện xét nghiệm mẫu đơn) và 01 người ở huyện Con Cuông (là bệnh nhân N.X.Đ, công bố vào ngày 9/8) chạy về Nghệ An với giá 17 triệu đồng.

Ngày 9/8, bệnh nhân V.Q.L về đến nhà riêng, có tiếp xúc vợ con. Trong ngày bệnh nhân có đi đến nhiều địa điểm tại thị xã Hoàng Mai; có đến Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi thực hiện test nhanh dương tính, PCR âm tính và trở về nhà lúc 16h. (Qua khai báo, bệnh nhân V.Q.L nghe tin bệnh nhân N.X.Đ nhiễm Covid-19 nên đã đi xét nghiệm). Ở Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, bệnh nhân V.Q.L đã không khai báo y tế là đi Đồng Nai về và có tiếp xúc với bệnh nhân.

Bí thư Thị ủy Hoàng Mai báo cáo công tác xử lý phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung Ngày 10/8, bệnh nhân V.Q.L chạy xe ô tô chở khách vào thành phố Vinh lúc 9h sáng. Trên xe có 4 người (hiện đã cách ly hết). Sau khi nhận được tin báo từ Trung tâm Y tế Con Cuông thì trở về thị xã Hoàng Mai và đến Trạm Y tế phường Quỳnh Thiện khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR vào lúc 11 giờ. Trên đường từ thành phố Vinh về Hoàng Mai, bệnh nhân V.Q.L có ghé thêm 2 địa điểm và có gặp 1 số cá nhân. 13h15 ngày 11/8, kết quả xét nghiệm bệnh nhân V.Q.L là dương tính với Virus SARS-CoV-2...

Đại diện Công an thị xã Hoàng Mai cho biết: Bệnh nhân V.Q.L đã cố tình không khai báo y tế; cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra nhỏ giọt.

Do vợ bệnh nhân V.Q.L bán xôi sáng, nên số người từng đến gia đình bệnh nhân là khá đông. Qua điều tra, truy vết, thị xã Hoàng Mai tạm xác định được 29 trường hợp F1 và trên 195 trường hợp F2.

Trước mắt, thị xã Hoàng Mai đã tổ chức cách ly tập trung các trường hợp F1, lấy mẫu tes nhanh, xét nghiệm RT-PCR; phun hóa chất khử khuẩn khu vực bệnh nhân đến, gia đình bệnh nhân; tạm đóng cửa tất cả các hàng quán ở phường Quỳnh Thiện để phòng chống dịch Covid-19.

Giãn cách xã hội đối với phường Quỳnh Thiện

Tại cuộc làm việc, các cơ quan, đơn vị chức năng tỉnh Nghệ An và thị xã Hoàng Mai đã phân tích, đánh giá tình hình dịch tại địa phương. Theo ngành Y tế Nghệ An: Nguy cơ bệnh nhân V.Q.L lây lan dịch Covid-19 sang cho người khác là rất lớn.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Nguy cơ dịch Covid-19 lây lan ở thị xã Hoàng Mai là rất lớn. Ảnh: Thành Chung PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu ý kiến: Phòng chống dịch Covid-19, thị xã Hoàng Mai trước mắt cần khoanh vùng rộng, xử lý dứt điểm. Cơ quan Công an thị xã Hoàng Mai cần tiếp tục đẩy mạnh điều tra, truy vết để tìm kiếm các trường hợp liên quan đến bệnh nhân... Thị xã Hoàng Mai cần rút kinh nghiệm để nâng cao, phát huy hiệu quả của Tổ Covid cộng đồng để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long: Ca bệnh Covid-19 ở thị xã Hoàng Mai đã cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch. Nguy cơ dịch lây lan ở Hoàng Mai là rất lớn.

Đồng chí Bùi Đình Long yêu cầu: Thị xã Hoàng Mai tập trung truy vết đến cùng, rà soát các yếu tố liên quan; cách ly ngay các trường hợp liên quan gần, có yếu tố nguy cơ. Nếu cần thiết, thị xã Hoàng Mai cần thực hiện xét nghiệm rộng để tìm kiếm ra các trường hợp F0 nếu có một cách sớm nhất; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và chủ động đến khai báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với phương án của thị xã Hoàng Mai đưa ra là thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với phường Quỳnh Thiện để phòng chống dịch Covid-19.

Tạm đình chỉ công tác Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an phường, tạm đóng của Bệnh viện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương quyết liệt hơn trong phòng, chống dịch; quản lý tốt việc di biến động dân cư - đây là yếu tố sống còn trong phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tốt công tác cách ly công dân về từ vùng dịch; đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch cho người dân.

Thị xã Hoàng Mai đánh giá lại công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là hoạt động của Tổ Covid cộng đồng; tạm đình chỉ công tác của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện trong 2 tuần, cử tổ công tác về điều tra, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và điều hành công tác phòng, chống dịch.

Sở Y tế cử ngay 01 tổ công tác giúp đỡ thị xã Hoàng Mai chống dịch; tạm đình chỉ tất cả hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi từ 0h ngày 12/8 do vi phạm quy định phòng, chống dịch; thực hiện điều chuyển, bố trí bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi sang đơn vị khác điều trị; thông báo rộng rãi tới tất cả các đơn vị; tổ chức tập huấn lại quy định phòng chống dịch cho các đơn vị khám chữa bệnh, riêng Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi khi nào đủ điều kiện thì trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép mở cửa hoạt động lại hay không.

Công an thị xã Hoàng Mai căn cứ kết quả điều tra, nếu đủ điều kiện thực hiện ngay khởi tố vụ án, bị can một cách sớm nhất; thực hiện tạm đình chỉ công tác của Trưởng Công an Phường Quỳnh Thiện, làm rõ trách nhiệm nắm bắt biến động dân cư./.