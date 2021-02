Nghệ An: Đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc Tháng Thanh niên năm 2021

Đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh đã tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thảo Trang

Vừa chống dịch vừa thực hiện đúng kế hoạch



Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, năm nay, Đoàn thanh niên các cấp không tổ chức lễ ra quân, lễ khởi động Tháng Thanh niên rầm rộ như mọi năm, mà chú trọng triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình địa phương và thực hiện tuyên truyền về kết quả hoạt động, những đổi mới về phương thức tổ chức, triển khai các hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Giáo xứ Trang Cảnh, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Sỹ Nguyên Lễ ra quân và các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021 của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh có sự tham gia của đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.



Tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 2 chương trình "Bát cháo tình thương" và "Phát cơm miễn phí" với tổng số 500 suất cháo, 250 suất cơm miễn phí tặng bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại đây. Tiếp đó, Đoàn tham gia Lễ Khởi công sân bóng chuyền và trồng hàng cây thanh niên tại Trụ sở mới của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh.

Tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Hội đồng mục vụ và giáo dân Giáo xứ Trang Cảnh, trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 20 tủ thuốc, 200 lọ nước sát khuẩn, 2000 khẩu trang cho các ngư dân giáo xứ vươn khơi bám biển.

Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức lễ khởi động công trình Tháng Thanh niên. Ảnh: Minh Thái

Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, Huyện đoàn Nghĩa Đàn đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Khởi công xây dựng Cột mốc Trường Sa tại Trường Tiểu học Nghĩa An. Công trình hoàn thành sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm của các em học sinh. Từ đó, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng trong chương trình khởi động Tháng Thanh niên, tuổi trẻ cụm các xã Nghĩa An - Nghĩa Đức - Nghĩa Khánh đã ra quân trồng hàng cây ăn quả tri ân tại gia đình bệnh binh Nguyễn Văn An ở xóm An Trung, xã Nghĩa An. Đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Huyện đoàn Tân Kỳ trồng hàng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại xã Nghĩa Hoàn. Ảnh: Cầm Tú Cũng trong dịp này, Huyện đoàn Tân Kỳ phối hợp với đoàn xã Kỳ Tân nấu và phát miễn phí 172 bát cháo nghĩa tình cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện. Tiếp đó, Huyện đoàn phối hợp với Đoàn xã Nghĩa Hoàn tổ chức trồng hàng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại tuyến đường xóm Đồng Tâm; phối hợp với đoàn xã Tân Long tổ chức khánh thành và bàn giao công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi tại xóm Hồ Thành xã Tân Long huyện Tân Kỳ với tổng trị giá công trình 15 triệu đồng. Huyện đoàn Tân Kỳ cũng đã chị đạo các tổ chức cơ cở đoàn đồng loạt ra quân tháng thanh niên với những hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Chương trình "Bát cháo tình thương" của ĐVTN Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn. Ảnh: Thảo Trang Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết: Các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được BTV Tỉnh đoàn triển khai sâu rộng đến cơ sở với phương châm tổ chức hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị; các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn tỉnh sẽ ra quân thực hiện các công trình, phần việc an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tham gia tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19.



Đợt ra quân cấp tỉnh Tháng Thanh niên năm 2021 đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng đông đảo của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931- 23/03/2021).