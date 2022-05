Nghệ An đồng loạt triển khai đăng ký, cấp biển số xe tại các địa phương

P.V: Việc Công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ô tô và Công an xã, phường được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức là nội dung hiện được người dân đặc biệt quan tâm. Ông có thể cho biết cụ thể việc triển khai tại địa bàn Nghệ An?

Đại tá Phan Đức Châu: Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an quy định về trình tự thực hiện các mặt công tác quy trình của lực lượng Công an nhân dân và Thông tư số 16/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an quy định một số mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông, bắt đầu từ ngày 21/5/2022, Công an cấp huyện sẽ được tổ chức đăng ký xe ô tô và Công an xã, phường, thị trấn sẽ được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Đại tá Cao Minh Huyền- Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các phòng chức năng kiểm tra công tác đăng ký xe tại công an xã. Ảnh tư liệu. Tại Nghệ An, theo Quyết định số 844/QĐ-CAT-PC08 ngày 13/5/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về việc Phân công cơ quan cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:



- Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại thành phố Vinh (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an).

Đại tá Phan Đức Châu- Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe tại Đội CSGT-TT Công an TP.Vinh. Ảnh: Đ.C

Người dân làm thủ tục đăng ký xe tại Công an huyện Diễn Châu: Ảnh: P.V - Công an 20 huyện, thị xã tổ chức đăng ký, cấp biển số các loại xe sau đây:



Xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình.

Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

Người dân bấm biển số xe tại Đội CSGT-TT Công an TP.Vinh. Ảnh: Đ.C - Công an Thành phố Vinh tổ chức đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại thành phố Vinh.



- Công an 122 xã, phường tổ chức đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Danh sách Công an 122 xã, phường tổ chức đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú thuộc địa bàn. Cụ thể: - Các phường Nghi Thủy, Nghi Tân, Nghi Hải (thị xã Cửa Lò); - Các phường Hòa Hiếu, Quang Tiến, Nghĩa Thuận (thị xã Thái Hòa); - Các xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc, Quỳnh Thiện, Quỳnh Lập, Quỳnh Trang, Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai); - Các xã Tiền Phong, Tri Lễ, Mường Nọc (huyện Quế Phong); - Các xã Châu Hội, Châu Hạnh, Châu Bình (huyện Quỳ Châu); - Các xã Nghĩa Hội, Nghĩa Thành, Nghĩa Lộc, Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn); - Các xã Đồng Hợp, Tam Hợp, Châu Cường, Châu Quang, Minh Hợp, Nghĩa Xuân, Châu Thái, Châu Đình, Châu Lý (huyện Quỳ Hợp); - Các xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Tân, Quỳnh Châu, Quỳnh Văn, Ngọc Sơn, Quỳnh Thạch, Quỳnh Bảng, Quỳnh Thanh, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lâm, Quỳnh Hưng, Quỳnh Giang, An Hòa, Tiến Thủy, Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu); - Các xã Chi Khê, Lục Dạ, Môn Sơn (huyện Con Cuông); - Các xã Giai Xuân, Nghĩa Đồng, Đồng Văn, Nghĩa Hoàn, Nghĩa Phúc, Tân Hương (huyện Tân Kỳ); - Các xã Đức Sơn, Tường Sơn, Hoa Sơn, Phúc Sơn, Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn); - Các xã Diễn Bích, Diễn Đoài, Diễn Hải, Diễn Hồng, Diễn Kim, Diễn Kỷ, Diễn Lâm, Diễn Ngọc, Diễn Phú, Diễn Thành, Diễn Trung, Diễn Thịnh, Diễn Trường, Diễn Thọ, Diễn Yên (huyện Diễn Châu); - Các xã Lăng Thành, Tân Thành, Đức Thành, Đô Thành, Thọ Thành, Phúc Thành, Đồng Thành, Văn Thành, Xuân Thành, Nhân Thành, Long Thành, Viên Thành, Bảo Thành, Công Thành (huyện Yên Thành); - Các xã Trù Sơn, Đại Sơn (huyện Đô Lương); - Các xã Thanh Phong, Thanh Mỹ, Thanh Liên, Đại Đồng, Đồng Văn, Võ Liệt, Thanh Xuân (huyện Thanh Chương); - Các xã Nghi Văn; Nghi Yên, Nghi Lâm, Nghi Kiều, Nghi Thuận, Nghi Thạch, Nghi Trung, Nghi Diên, Nghi Phong, Nghi Xuân, Nghi Vạn, Phúc Thọ, Nghi Thái (huyện Nghi Lộc); - Các xã Nam Thanh, Hùng Tiến, Thượng Tân Lộc, Kim Liên, Khánh Sơn, Trung Phúc Cường, Nam Kim (huyện Nam Đàn); - Các xã Hưng Trung, Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên).

P.V: Để công tác đăng ký, cấp biển số xe được triển khai đúng theo kế hoạch, trước đó công tác tập huấn cho lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các xã, phường trên địa bàn được triển khai thế nào, thưa ông?



Đại tá Phan Đức Châu: Sau khi 2 Thông tư mới của Bộ Công an được ban hành, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh Kế hoạch số 125/KH-CAT-PC08-PV01 ngày 26/4/2022 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn 2 Thông tư mới của Bộ Công an và cấp Giấy chứng nhận đã qua tập huấn chương trình đăng ký xe.

Hội nghị tập huấn lĩnh vực đăng ký xe và xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT theo Thông tư 15, 16 của Bộ Công an. Ảnh tư liệu Ngày 10/5/2022, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức tập huấn công tác đăng ký xe ô tô; mô tô, xe gắn máy cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã với hơn 850 CBCS tham gia nhằm phổ biến, quán triệt những điểm mới, sửa đổi bổ sung trong các quy định về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp xã theo Thông tư liên quan đến quy trình và nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký xe; trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn công tác đăng ký xe bằng các vi deo để chuyển cho Công an cấp huyện và cấp xã triển khai thực hiện.



Sau tập huấn, Phòng PC08 đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh gấp rút lắp đặt, triển khai các hệ thống như: Máy tính, máy in, đường truyền, đề nghị cấp phôi Giấy chứng nhận đăng ký, bìa hồ sơ đăng ký, tờ khai, biển số, con dấu và đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cấp tài khoản cho chỉ huy và CBCS được phân công thực hiện công tác đăng ký xe cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã được phân cấp theo quy định đảm bảo triển khai thực hiện từ ngày 21/5/2022.

P.V: Theo ông, việc triển khai đăng ký, cấp biển số xe như hiện nay được phân cấp xuống tận cấp huyện, các xã, phường, có những ưu điểm gì?

Đại tá Phan Đức Châu: Thực hiện chủ trương phân cấp công tác đăng ký xe ô tô cho Công an cấp huyện và công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho Công an cấp xã là chủ trương lớn của Bộ Công an về cải cách thủ tục hành chính và đang được người dân đón chờ.

Đội CSGT-TT Công an TP.Vinh hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe vào sáng 21/5. Ảnh: Đ.C Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc đi lại, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong các lĩnh vực công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tạo chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe cho người dân bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi.



P.V: Vậy, khi đi đăng ký xe máy, ô tô tại Công an huyện, Công an xã, phường, người dân cần chuẩn bị những gì?

Đại tá Phan Đức Châu: Khi đi đăng ký tại Công an cấp huyện và Công an cấp xã, người dân cần chuẩn bị những nội dung sau:

Bước 1: Nộp lệ phí trước bạ

Chủ xe sẽ chuẩn bị hồ sơ khai lệ phí trước bạ bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB.

- Bản sao các giấy tờ về mua bán, chuyển giao tài sản hợp pháp (hợp đồng mua bán, tặng cho).

- Bản sao giấy đăng ký xe của chủ cũ hoặc bản sao giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe của cơ quan Công an (áp dụng đối với khi đăng ký sang tên, mua xe cũ).

- Bản sao các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

Chủ xe cũng cần chuẩn bị số tiền tương ứng với phí trước bạ cần nộp cho xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy của mình. Tùy nơi sinh sống mà mức lệ phí trước bạ là 2% hoặc 5% của giá trị lệ phí trước bạ (được quy định cụ thể, không theo giá thực mua).

Bước 2: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký xe máy

Theo Điều 1 của Thông tư 58/2022/TT-BCA thì hồ sơ đăng ký xe bao gồm những giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký xe.

- Giấy tờ nguồn gốc xe: Đối với xe gắn máy (kể cả xe máy điện) nhập khẩu thì nộp kèm tờ khai nguồn gốc xe. Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì nộp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe: Hóa đơn, chứng từ tài chính (biên lai, phiếu thu).

- Giấy tờ lệ phí trước bạ xe: Biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ hoặc giấy tờ nộp lệ phí trước bạ khác theo quy định của pháp luật hoặc giấy thông tin dữ liệu nộp lệ phí trước bạ được in từ hệ thống đăng ký, quản lý xe (ghi đầy đủ nhãn hiệu, số loại, loại xe, số máy, số khung của xe).

- Xuất trình CMND hoặc CCCD của chủ xe hoặc sổ hộ khẩu.

- Ngoài ra, chủ xe cũng cần chuẩn bị lệ phí đăng ký xe máy, giao động từ 50.000 đồng đến 4 triệu đồng tùy nơi sinh sống và giá trị của xe.

Người dân phấn khởi vì thủ tục đăng ký, cấp biển số xe thực hiện đơn giản, nhanh gọn. (Trong ảnh: Người dân tại địa bàn TP.Vinh và người dân xã Nghĩa Hoàn (Tân Kỳ), xã Môn Sơn (Con Cuông) nhận biển số xe). Ảnh: Đ.C Bước 3. Bấm chọn biển số và giao biển số