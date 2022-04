Nghệ An: Đột kích trong đêm triệt phá 12 tụ điểm ma túy, bắt giữ hàng chục đối tượng

(Baonghean.vn) - Ngày 20/4/2022, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh cùng Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân triệt phá 12 tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn huyện Quế Phong.