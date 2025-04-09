Kinh tế Nghệ An dự kiến cấm chăn nuôi tại 317 khu dân cư của 15 phường, xã Theo Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về Quy định khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép, Nghệ An dự kiến quy định cấm chăn nuôi tại 317 khu dân cư.

Cụ thể, theo dự thảo UBND tỉnh lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới, toàn tỉnh dự kiến có 317 khu dân cư thuộc địa bàn 15 phường, xã sẽ bị cấm chăn nuôi, trừ động vật nuôi làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.

Nước thải tại 1 cơ sở chăn nuôi gần khu dân cư gây ô nhiễm ở xã Tiến Thành (cũ), nay là xã Bình Minh. Ảnh: C.T.V cung cấp

Theo Phụ lục kèm Dự thảo Quy định, có 317 khu dân cư tại 15 phường, xã dự kiến đưa vào diện cấm chăn nuôi. Trong đó, phường Trường Vinh nhiều nhất với 90 khu dân cư, tiếp đến là phường Thành Vinh 84 khu dân cư, phường Vinh Hưng 43 khu dân cư, phường Vinh Phú 35 khu dân cư, phường Vinh Lộc 15 khu dân cư, phường Hoàng Mai 5 khu dân cư, phường Tân Mai 4 khu dân cư, phường Cửa Lò 1 khu dân cư.

Ở khối các xã, xã Đô Lương 20 khu dân cư, xã Quỳnh Phú 6 khu dân cư, xã Vạn An 5 khu dân cư, xã Diễn Châu 4 khu dân cư, xã Nghi Lộc 3 khu dân cư và xã Yên Thành 1 khu dân cư.

Một mô hình chăn nuôi gia súc nuôi nhốt tại hộ gia đình ở xã Đô Lương. Theo định hướng, xã Đô Lương sẽ có 20 khối/khu quy hoạch dân cư bị cấm chăn nuôi. Ảnh: Hoài Thu

Ông Đặng Văn Minh - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Mặc dù hoạt động chăn nuôi đang gặp nhiều khó khăn nhưng về tổng thể quy mô tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh vẫn tăng.

Bên cạnh ưu tiên phát triển chăn nuôi theo mô hình gia trại, trang trại (hiện có 987 trang trại), chiếm 35% tổng đàn vật nuôi, tại Nghệ An, tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, đan xen trong khu dân cư vẫn phổ biến và chiếm khoảng 65% tổng đàn.

Lợi thế của chăn nuôi nông hộ trong gia đình là tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và chăm sóc, nhưng hình thức nuôi này không đảm bảo vệ sinh môi trường, hiệu quả kinh tế thấp, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

Mô hình chăn nuôi trang trại xa khu dân cư đang được tỉnh khuyến khích và nếu ở trong khu dân cư nhưng di dời thì sẽ được hỗ trợ theo Nghị định 106/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng cho biết thêm: Khu vực cấm chăn nuôi chủ yếu thuộc địa bàn khu vực nội thị hoặc nếu ở xã thì khu dân cư có mật độ dân cư cao, dịch vụ - thương mại phát triển, khu đô thị mới sẽ bị cấm triệt để. Hiện nay, các tỉnh đã thực hiện việc này khá tốt. Nếu được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại kỳ họp tháng 11 tới, Quy định sẽ áp dụng từ tháng 1/2026.

Thực tế cho thấy, các cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư có các chất thải, nước thải, mùi hôi từ chuồng trại khó xử lý triệt để sẽ phát tán ra môi trường, làm suy giảm chất lượng sống, mất mỹ quan đô thị.

Để thực hiện quy định cấm chăn nuôi, tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ di dời, theo đó, các cơ sở chăn nuôi đáp ứng điều kiện, tiêu chí quy định tại Nghị định số 106/2024/NĐ-CP về hỗ trợ phát triển chăn nuôi và Quyết định số 41/2024/QĐ-UB ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh.

Tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, xen lẫn trong các khu dân cư là một trong những nguyên nhân dẫn đến dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại một số địa bàn ở tỉnh ta. Trong ảnh: Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra phòng, chống dịch tại xã Diễn Châu. Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó là hỗ trợ chi phí di dời chuồng trại chăn nuôi, vật nuôi đến địa điểm phù hợp, tối đa không quá 50% tổng chi phí và không vượt quá 500 triệu đồng/cơ sở; đồng thời, hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi nghề đối với chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tại các cơ sở chăn nuôi theo Nghị quyết này khi chấm dứt hoạt động chăn nuôi và có nhu cầu học nghề mới. Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 3 tháng lương cơ bản/người. Số lượng lao động được tham gia đào tạo, chuyển đổi nghề căn cứ theo nhu cầu đăng ký thực tế.

Đọc chi tiết Dự thảo tại đây.