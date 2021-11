Nghệ An dự kiến còn khoảng 2,74% hộ nghèo vào cuối năm 2021

(Baonghean.vn) - Đến hết năm 2021, tỷ lệ nghèo chung toàn tỉnh Nghệ An sẽ còn khoảng 2,74%, giảm 0,68% so với đầu năm. Nghệ An đặt mục tiêu đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm thêm từ 1-1,5%.