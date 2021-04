Nghệ An dự kiến hoàn thành việc tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 1 vào ngày 2/5

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Tính đến 17 giờ ngày 24/4, toàn tỉnh đã có 5.409 trường hợp được tiêm vaccine phòng Covid-19. Số trường hợp sau tiêm có phản ứng thông thường là 117 người, không có trường hợp tai biến nặng.

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 cho cán bộ y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Riêng trong ngày 14/4, toàn tỉnh đã triển khai tiêm cho 2.370 trường hợp. Trong đó: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiêm cho 623 trường hợp; Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tiêm cho 108 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh tiêm cho 51 trường hợp; Trung tâm Y tế Quỳ Châu tiêm cho 254 trường hợp; Trung tâm Y tế Tân Kỳ tiêm cho 372 trường hợp; Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu tiêm cho 243 trường hợp. Bệnh viện Đa khoa 115 tiêm cho 168 trường hợp; Bệnh viện Quốc tế Vinh tiêm cho 191 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi tiêm cho 107 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa Thái An tiêm cho 70 trường hợp; Bệnh viện Minh An tiêm cho 111 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tiêm cho 72 trường hợp.