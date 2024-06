Pháp luật Nghệ An dự kiến ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vào ngày 1/7 UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 27/5/2024 về việc tổ chức lễ ra mắt, diễu hành biểu dương lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Tại Kế hoạch số 395/KH-UBND, UBND tỉnh yêu cầu lễ ra mắt, diễu hành biểu dương lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải được tổ chức đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, an toàn, thiết thực, tạo sự lan tỏa, khí thế, quyết tâm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Công an TP.Vinh tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách. Ảnh tư liệu: Đặng Cường

UBND tỉnh cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện, phục vụ lễ ra mắt.

Dự kiến lễ ra mắt sẽ được tổ chức vào ngày 1/7/2024 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh).

Ngoài phần diễu hành, biểu dương lực lượng, dự kiến sẽ có chương trình biểu diễn võ thuật, diễn tập một số tình huống tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.

Tham gia lễ ra mắt có 300 đồng chí thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 300 đồng chí thuộc các phòng Công an tỉnh và Công an thành phố Vinh; 300 sinh viên, đoàn viên, thanh niên các trường học trên địa bàn thành phố Vinh.

Ban tổ chức cũng huy động 106 phương tiện (22 ô tô, 84 mô tô) và 216 đồng chí thuộc lực lượng công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia hoạt động diễu hành, biểu dương lực lượng.

Công an xã Tri Lễ, huyện Quế Phong phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ tuyên truyền pháp luật về Đề án xã biên giới sạch về ma tuý. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

Tại lễ ra mắt, UBND tỉnh sẽ tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị đồng loạt tổ chức Lễ ra mắt, diễu hành, biểu dương lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại cấp huyện theo đúng nội dung, thời gian của kế hoạch này.