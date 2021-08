Nghệ An: Đưa Bệnh viện Dã chiến số 2 vào hoạt động

Chiều tối 13/8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã đến kiểm tra và thực hiện kích hoạt đưa Bệnh viện Dã chiến số 2 Nghệ An vào hoạt động.

Bệnh viện Dã chiến số 2 Nghệ An đặt tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Chung Bệnh viện Dã chiến số 2 Nghệ An được đặt tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn; sử dụng con dấu, tài khoản của Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn để hoạt động; do bác sĩ Đặng Ngọc Hà – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn làm Giám đốc Bệnh viện.

Sở Y tế Nghệ An đã điều Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa – Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An làm tổ trưởng chuyên môn; điều động 82 y, bác sĩ thuộc 9 đơn vị y tế tham gia công tác tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Nghệ An.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã đến kiểm tra và thực hiện kích hoạt đưa Bệnh viện Dã chiến số 2 Nghệ An vào hoạt động. Ảnh: Thành Chung Thời gian tới, Sở Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục điều động, bổ sung thêm các chuyên gia giỏi từ một số bệnh viện tuyến tỉnh, đồng thời kết nối hệ thống khám bệnh từ xa để hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành, bệnh viện lớn của Trung ương trong điều kiện có ca bệnh chuyển nặng.

Bệnh viện Dã chiến số 2 có quy mô 150 giường bệnh, có thể tăng lên trên 200 giường bệnh khi cần thiết. Bệnh viện Dã chiến số 2 sẽ thực hiện thu dung, tiến hành điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở mức nhẹ và trung bình trong tỉnh. Bệnh viện chính thức thu nhận điều trị bệnh nhân vào ngày 14/8.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh phát biểu động viên y, bác sĩ trước giờ nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Chung Bệnh viện Dã chiến số 2 Nghệ An bắt đầu xây dựng kể từ khi tỉnh đưa Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An (đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên) vào hoạt động. Bệnh viện được xây dựng, cải tạo đảm bảo những tiêu chuẩn khắt khe trong phòng, chống nhiễm khuẩn.

Hiện nay, Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An đã quá tải (đang điều trị cho 159 bệnh nhân); ngoài ra, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh đang điều trị cho 60 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc điều trị cho 40 bệnh nhân. Bệnh viện Dã chiến số 2 được kích hoạt đã đáp ứng tốt nhu cầu điều trị, số lượng bệnh nhân Covid-19 ngày một tăng lên trong làn sóng dịch thứ 4 này.

Sở Y tế Nghệ An tặng quà cho Bệnh viện Dã chiến số 2 Nghệ An. Ảnh: Thành Chung Phát biểu kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 2 Nghệ An, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Việc đưa Bệnh viện Dã chiến 2 đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu đang đặt ra đối với tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp hiện nay.

Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ; gửi lời cảm ơn lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn đã luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện ngành Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ; bày tỏ mong muốn các y, bác sĩ nêu cao tính kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, chia sẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19, phòng, chống lây nhiễm chéo, bảo vệ tốt không để bản thân bị phơi nhiễm.