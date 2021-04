Nghệ An đứng đầu cả nước trong chương trình '75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển'

Theo đó, trong tổng số 281.554 người đăng ký tham dự, Nghệ An có 30.541 người (chiếm 10,8%); Trong tổng số 241.801 lượt nộp sáng kiến, Nghệ An có 25.621 sáng kiến. Kết quả này đưa Nghệ An vươn lên dẫn đầu cả nước về số người đăng ký và số người nộp.



Nghệ An đứng đầu cả nước trong chương trình trực tuyến “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Chương trình được phát động từ ngày 10/3/2021, áp dụng cho những sáng kiến được nghiên cứu, đề xuất trước tháng 2/2021 và áp dụng vào thực tế giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5/2021.Đây là chương trình nhằm mục đích phát triển năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp.

Theo đó, những sáng kiến tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” là những sáng kiến liên quan đến giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác, sản xuất, kinh doanh, hoạt động công đoàn, có giá trị làm lợi cao, tạo ra sản phẩm mới, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, Nhà nước, quản lý, điều hành và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Những sáng kiến trực tiếp gửi về LĐLĐ tỉnh sẽ được xem xét và chọn lọc để biểu dương và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương trong dịp "Tháng Công nhân” năm 2021.