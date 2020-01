Nghệ An đứng thứ 17 cả nước về thu thuế vượt dự toán

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và lãnh đạo Tổng cục Thuế chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An Trịnh Thanh Hải cùng đại diện các phòng ban, Chi cục Thuế dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Năm 2019, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng ngành Thuế cả nước có nhiều nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý thuế đạt được kết quả tích cực, năm 2019 tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý là 1.276.219 tỷ đồng, tăng 109,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018; phần ngân sách Trung ương đạt 573.518 tỷ đồng, bằng 101,2% dự toán, tăng 11,8% so với cùng kỳ.