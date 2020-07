Nghệ An đứng thứ 2 toàn quốc về số lượng giải cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo

Tối 26/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật "Giữ trọn niềm tin" và tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" (1/8/1930 - 1/8/2020).

Trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” bằng hình thức trực tuyến trên mạng xã hội VCNET được diễn ra từ ngày 23/3/2020 và kết thúc vào ngày 13/7/2020. Trải qua 16 tuần thi, mỗi tuần có 10 câu hỏi thi trắc nghiệm nội dung bám sát các sự kiện, dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngành Tuyên giáo nhằm làm nổi bật vai trò của công tác Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cuộc thi thu hút hơn 6,2 triệu lượt người tham dự. Sau 16 tuần, Ban Tổ chức đã xác định được chủ nhân của 198 giải thưởng, gồm 16 giải Nhất; 32 giải Nhì; 80 giải Ba; 128 giải Khuyến khích với tổng trị giá giải thưởng là 474 triệu đồng.

Nghệ An là 1 trong 3 đơn vị có số lượng người tham gia nhiều nhất (251.101 người với 877.197 lượt), số lượng giải đứng thứ 2 toàn quốc. Cô giáo Võ Thị Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương (Nghệ An) là người đạt nhiều giải thưởng cao nhất với 2 giải Nhất, 3 giải Khuyến khích. Với những thành tích đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giấy chứng nhận cho 16 tác giả đạt giải nhất tuần.

Nghệ An có 4 cá nhân đạt giải nhất tuần là đồng chí Võ Thị Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương; Lữ Đức Báu, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Hữu Khuông, huyện Tương Dương; Phạm Văn Mạnh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh; Bùi Văn Thái, xã Nghi Phú, thành phố Vinh.



Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, lại những dấu mốc quan trọng của ngành. Qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Thông qua Cuộc thi góp phần tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; qua đó, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời góp phần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.