Nghệ An đứng thứ 3 cả nước về phát triển sản phẩm OCOP

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An phỏng vấn ông Nguyễn Hồ Lâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An về triển vọng phát triển các sản phẩm OCOP hiện nay ở Nghệ An.