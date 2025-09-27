Thứ Bảy, 27/9/2025
Kinh tế

Nghệ An được dự báo nằm trong vùng trọng tâm chịu ảnh hưởng của bão số 10

Phú Hương 27/09/2025 13:00

Nghệ An được dự báo là một trong những khu vực trọng tâm, chịu ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và chia cắt.

Sáng 27/9, sau cuộc họp trực tuyến với Chính phủ, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, UBND tỉnh đã họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh về công tác ứng phó bão số 10.

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến sáng nay 27/9. Ảnh: Phú Hươn
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến sáng nay 27/9. Ảnh: Phú Hương

Từ sáng 27/9, tỉnh Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Dự báo từ ngày 28/9 đến sáng 29/9, tỉnh Nghệ An có mưa rất to, có nơi đặc biệt mưa to với lượng mưa dự báo: Ở vùng đồng bằng ven biển và Trung du phổ biến 150 – 250mm, có nơi trên 300mm; vùng núi phổ biến 100 – 200mm, có nơi trên 250mm. Từ trưa 29 đến sáng 30/9, tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Trước tình hình đó, tỉnh Nghệ An đã cấm tàu thuyền ra khơi từ 5h sáng 27/9; tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển của tỉnh đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 10 và đang được kêu gọi vào bờ tránh trú. Các công trình hồ đập đều đang được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng chống thiên tai được phê duyệt.

Dự báo bão số 10 có diễn biến phức tạp với cường độ khi vào đất liền là cấp 11-12, giật cấp 13, trung tâm bão đổ bộ dự báo sẽ vào khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mà trung tâm chính là Nghệ An, dự báo trên địa bàn sẽ có mưa rất lớn. Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các cấp, ngành và địa phương cần phải triển khai công tác ứng phó với bão số 10 khẩn trương và kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, địa phương ven biển và các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu. Sẵn sàng lực lượng để triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ lưu ý những công việc cần thiết phải khẩn trương thực hiện để ứng phó bão. Ảnh: Phú Hương
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ lưu ý những công việc cần thiết phải khẩn trương thực hiện để ứng phó bão. Ảnh: Phú Hương

Rút kinh nghiệm từ công tác ứng phó với các cơn bão trước, nhất là cơn bão số 5, đồng chí Nguyễn Văn Đệ giao các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức chặt tỉa cành cây, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông. Đồng thời, huy động lực lượng, tranh thủ thu hoạch nông sản.

Cùng với đó, kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn. Các địa phương, các công ty thủy lợi sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) cần phải tập trung thực hiện việc tiêu úng, chủ động chuẩn bị máy phát điện phòng trường hợp mất điện lưới để tiêu úng, thoát nước.

bna_2-3-.jpg
Người dân chặt tỉa cây xanh để ứng phó với mưa bão. Ảnh tư liệu

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân. Phải di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 17h chiều ngày mai (28/9).

Đặc biệt, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua.

Kiểm tra, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du. Các công ty thủy lợi, thủy điện khẩn trương vận hành, điều tiết các hồ đập thủy điện, thủy lợi để dành dung tích đón lũ theo quy định; tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.

Kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá trên sông, suối, hạ lưu hồ đập khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương cần chuẩn bị máy phát điện đặt tại trung tâm chỉ huy của phường/xã, phòng trường hợp mất điện lưới để công tác thông tin, chỉ đạo, điều hành được thông suốt trong mưa bão.

TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 10 (lúc 10 giờ ngày 27/9): Khoảng 14.5 độ Vĩ Bắc; 114.9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Nam

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu chủ động, tập trung ứng phó với cơn bão số 10 (Bualoi)

Nghệ An tiếp tục ra công điện chủ động ứng phó với bão số 10

TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 10 (lúc 10 giờ ngày 27/9): Khoảng 14.5 độ Vĩ Bắc; 114.9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Nam

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu chủ động, tập trung ứng phó với cơn bão số 10 (Bualoi)

Nghệ An tiếp tục ra công điện chủ động ứng phó với bão số 10

