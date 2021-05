Nghệ An: F1 tử vong khi chưa kịp lấy mẫu xét nghiệm, bệnh viện cách ly cả khoa

Ngày 15/5, ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Vinh cho biết, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra một vụ việc khá hy hữu liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Đó là một trường hợp F1 tử vong khi chưa kịp lấy mẫu xét nghiệm.

Trường hợp này là ông Lương Quốc Tr. (88 tuổi, trú phường Lê Mao). Ông Tr. là bệnh nhân ung thư. Ngày 28/4, ông có thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Sau đó, về Nghệ An ông tiếp tục được con cháu đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An.

Trước khi mất, ông Tr. có điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng

Cơ quan chức năng lập tức có mặt tại đám tang, đề nghị được lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, lúc này quan tài đã đóng, người nhà không đồng ý.

Theo ông Nguyễn Văn Long, do không thể lấy mẫu F1, nên cơ quan y tế quyết định nâng cấp phòng dịch. Theo đó, tất cả các trường hợp tiếp xúc với ông Tr. từ khi ông này từ Bệnh viện Bạch Mai trở về đều phải cách ly tại nhà 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần theo quy định.

Trong số 33F2 phải cách ly tại nhà, ngoài người thân trong gia đình, có không ít người là nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, bệnh nhân và nhân viên y tế của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Thậm chí, sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An lập tức cách ly Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực trong vòng 14 ngày, bao gồm toàn bộ cán bộ y tế và người bệnh, thực hiện “Nội bất xuất, ngoại bất nhập”; lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ y tế và người bệnh gửi CDC Nghệ An xét nghiệm. Nguyên nhân do trước khi mất, cụ ông này từng điều trị tại đây. Đến nay tất cả các mẫu xét nghiệm cũng đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện nay, các cơ quan y tế Nghệ An đang tiếp tục điều tra, truy vết; khoanh vùng F3 để cách ly khi cần thiết./.