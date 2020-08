Nghệ An: Gần 2000 doanh nghiệp được gia hạn thuế

Tiền thu sử dụng đất vượt kế hoạch



Theo Báo cáo của Cục Thuế Nghệ An, tổng số thu thuế nội địa toàn tỉnh trong tháng 7/2020 đạt 1.307 tỷ đồng, bằng 104% so với số thực hiện tháng 7/2019. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020 đạt 8.086 tỷ đồng, bằng 63% dự toán Trung ương, 60% dự toán HĐND tỉnh và bằng 104% so với cùng kỳ.

Không kể tiền sử dụng đất, lũy kế 7 tháng đạt 5.598 tỷ đồng, bằng 51% dự toán và bằng 91% so với cùng kỳ.

Sản xuất bia ở Công ty bia Sài Gòn Sông Lam. Ảnh: Trân Châu Các sắc thuế có số thu thấp hơn lũy kế cùng kỳ: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương (69%); DNNN địa phương (88%); doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (84%); công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh (CTNDV NQD) (83%)...

Một số sắc thuế có tiến độ thực hiện dự toán thấp như doanh nghiệp nhà nước TW (38%); CTNDV NQD (45%); đầu tư nước ngoài (50%); Thuế Bảo vệ môi trường, Phí, lệ phí (55%).

Tình hình thực hiện dự toán thu theo địa bàn, có 2 Chi cục Thuế đã hoàn thành dự toán về tổng số thu: Phủ Quỳ 2 (tổng số đạt 135%, trừ đất đạt 60%); Bắc Nghệ 2 (tổng số đạt 100%, trừ đất đạt 68%). Một số sắc thuế có tiến độ thực hiện dự toán thấp như doanh nghiệp nhà nước TW (38%); CTNDV NQD (45%); đầu tư nước ngoài (50%); Thuế Bảo vệ môi trường, Phí, lệ phí (55%).Tình hình thực hiện dự toán thu theo địa bàn, có 2 Chi cục Thuế đã hoàn thành dự toán về tổng số thu: Phủ Quỳ 2 (tổng số đạt 135%, trừ đất đạt 60%); Bắc Nghệ 2 (tổng số đạt 100%, trừ đất đạt 68%).

Đồ họa: Lâm Tùng Ngành thuế đã thực hiện đôn đốc, ban hành 69.948 thông báo nợ, gửi 2.147 lượt tin nhắn đôn đốc nợ thuế; ban hành 1.025 lượt quyết định cưỡng chế với số tiền 370 tỷ đồng, số tiền thu được qua cưỡng chế là 7,8 tỷ đồng. Trong tháng 7, tổng số nợ thu được 113 tỷ đồng, trong đó thu nợ năm nay 105 tỷ đồng, thu nợ của các năm trước 8 tỷ đồng. Tổng nợ ước đến 31/7/2020 toàn ngành là 1.318 tỷ đồng.



Bà Nguyễn Quỳnh Trang – Trưởng Phòng Tổng hợp dự toán - Cục Thuế Nghệ An cho biết: Các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh như: Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) Trung ương, DNNN Địa phương, DN có VĐTNN, CTN DV NQD đều đạt thấp so với tiến độ thực hiện dự toán cũng như so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm thu là do tác động kép của dịch Covid-19 và các chính sách có liên quan.

Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế tại Cục Thuế Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng





Tập trung gia hạn thuế cho doanh nghiệp



Ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 khiến cho hàng trăm doanh nghiệp lao đao, chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh bị đứt đoạn, các hợp đồng bị phá vỡ, hàng hóa xuất nhập khẩu bị đình trệ…

Trước bối cảnh trên, Chính Phủ đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Nổi bật trong số này là Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất có hiệu lực từ ngày 8/4/2020.

Nghị định quy định chi tiết người nộp thuế được áp dụng thuộc 5 nhóm cơ bản như: Các ngành sản xuất, các ngành kinh doanh (Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; kinh doanh bất động sản; Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, hoạt động chiếu phim...); Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 …

Sản xuất tại các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh: Lâm Tùng

Thực hiện chính sách trên, Cục Thuế Nghệ An đã đẩy mạnh tuyên truyền tới người nộp thuế, đồng thời thực hiện thủ tục hồ sơ để doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ.