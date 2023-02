Nghệ An: Gần 518 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Sáng 4/2, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Dự chương trình có các đồng chí: Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, các doanh nhân, nhà hảo tâm… Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;…

Trên cơ sở báo cáo kết quả tổng rà soát hộ nghèo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ngày 1/10/2019, Thường trực Tỉnh ủy nhất trí chủ trương kêu gọi vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở với mục tiêu làm 1.200 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020); trước mắt ưu tiên các gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn không có khả năng lao động (trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn không nơi nương tựa) giai đoạn 2020 - 2022.

Kết quả giai đoạn 2020 - 2022, toàn tỉnh đã huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 4.500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở; trong đó xây dựng mới 3.870 căn, sửa chữa hơn 630 căn với tổng kinh phí hơn 177 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Nghệ An là địa phương có diện tích rộng nhất cả nước, với trên 83% diện tích là đồi núi cao, địa hình dốc và chia cắt, lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ nên điều kiện sống của một bộ phận nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về nhà ở.

Mặc dù các cấp ủy Đảng, chính quyền đã rất nỗ lực trong công tác giảm nghèo nhưng đến nay toàn tỉnh còn hơn 55.000 hộ nghèo, hơn 53.000 hộ cận nghèo; trong đó 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở.

Chính vì vậy, nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023), Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương tổ chức Lễ phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025. Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, cấp xã về vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban chỉ đạo, trong đó ở cấp tỉnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Phát biểu tại Lễ phát động, chia sẻ, thấu cảm với hoàn cảnh khó khăn, vất vả của người dân miền Trung nói chung, Nghệ An nói riêng, nơi thường xuyên phải hứng chịu thiên tai, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chủ trương của tỉnh Nghệ An khi tổ chức chương trình rất có ý nghĩa này.

Đánh giá cao cách làm khi tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Tỉnh ủy đứng đầu, nguyên Chủ tịch nước tin tưởng với cách làm bài bản, sự quan tâm sâu sát của cấp ủy Đảng cùng sự hưởng ứng rộng rãi chương trình sẽ thành công. Đặc biệt, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao cách triển khai với quan điểm lấy “nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, biến ngoại lực thành nội lực” của Nghệ An, do đó đã huy động được sự ủng hộ rộng rãi trong và ngoài tỉnh để thực hiện chương trình.

Trên cơ sở nguồn hỗ trợ huy động được, đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý, việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo không chỉ xóa nhà tạm theo nghĩa bình thường mà cần tính toán, kiên cố hóa nhà cửa để người dân có thể sử dụng ổn định 20 đến 30 năm.

Trân quý tình cảm, sự đóng góp các các đơn vị, cá nhân tại chương trình và đánh giá cao cách thực hiện bài bản của Nghệ An, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng, chương trình sẽ cơ bản hoàn thành trong 2 năm, vượt tiến độ trước một năm so với kế hoạch đề ra.

Phát biểu kêu gọi ủng hộ chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định, Nghệ An luôn xác định công tác xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá việc thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Với truyền thống tốt đẹp của người dân xứ Nghệ, cùng với việc triển khai thực hiện lồng ghép 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tạo sinh kế bền vững giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Đối với Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để phấn đấu triển khai thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra, hỗ trợ 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Với ý nghĩa nhân văn chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tha thiết kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh… phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, với tinh thần nhường cơm, sẻ áo tham gia đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có được ngôi nhà kiên cố, tạo điều kiện để người nghèo an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.

“Những đóng góp của quý vị, tỉnh Nghệ An cam kết hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, phân bổ công khai, minh bạch, hiệu quả, kịp thời; đồng thời huy động thêm các nguồn lực khác để thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu đề ra”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn các đồng chí: Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội đã luôn quan tâm, đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong công tác an sinh xã hội nói chung, và công tác hỗ trợ người nghèo nói riêng; đặc biệt là những đóng góp rất có ý nghĩa đối với chương trình này. Trân trọng cảm ơn các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có những nghĩa cử cao đẹp, giúp đỡ cho người nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong suốt những năm qua.