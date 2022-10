Nghệ An: Gần 7.700 tập thể, cá nhân đăng ký, ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

(Baonghean.vn) - Việc xây dựng, phát triển và ra mắt ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp cho thấy chính quyền tỉnh Nghệ An luôn đồng hành, hỗ trợ, kết nối, tương tác với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Chiều 12/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2022 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân phiên định kỳ tháng 10; Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026… là những thông tin nổi bật ngày 12/10.

(Baonghean.vn) - Chiều 12/10, tại Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành bầu bổ sung hai Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(Baonghean.vn) - Từ năm học này, học phí ở bậc mầm non,THCS và THPT trên địa bàn tỉnh tăng khá nhiều so với năm học trước. Trong quá trình triển khai, một số khó khăn, bất cập đã nảy sinh.

(Baonghean.vn) - Chiều 12/10, tại Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

(Baonghean.vn) - Chiều 12/10, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 9 – Kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng nhằm phục vụ phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13349 ngày 12-10-2022

(Baonghean.vn) - Sáng 12/10, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công.

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, rất nhiều ứng dụng kết nối điện thoại thông minh với ô tô đã ra đời nhằm hỗ trợ người lái, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa thú vị và cho những hành trình an toàn hơn.

(Baonghean) - Nguồn cung lao động dồi dào là một trong những lợi thế của Nghệ An. Thế nhưng, khi đã và đang thu hút được các dự án, nhất là dự án đầu tư nước ngoài FDI cần lượng lao động lớn, tỉnh lại đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lao động.

(Baonghean.vn) - Cuộc so tài giữa đội bóng Phố Núi và Sông Lam Nghệ An luôn được khán giả cả nước chờ đợi. Cùng điểm lại 5 cuộc đối đầu hay nhất giữa Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai.