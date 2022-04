Nghệ An: Gặp mặt kỷ niệm 56 năm mở đường 20 Quyết Thắng

Tuy vậy, đế quốc Mỹ đã không ngăn nổi ý chí, quyết tâm của những cán bộ, chiến sỹ bộ đội, thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trên tuyến đường 20 Quyết Thắng. Hàng ngày, lớp lớp đoàn quân, đoàn xe vẫn vượt qua đạn bom, tiến về phía trước để kịp thời chi viện cho chiến trường, góp phần làm nên chiến thắng, đưa non sông về một mối. Trong khoảng 10 năm, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Niềm vui gặp lại của những người từng làm nhiệm vụ trên tuyến đường 20 Quyết Thắng. Ảnh: Công Kiên

Trên tuyến đường 20 Quyết Thắng còn mãi mãi in dấu ấn của những người con quê hương Nghệ An tham gia khảo sát, mở đường, vận chuyển, chiến đấu và giữ đường. Họ là bộ đội công binh, vận tải, giao liên, đặc biệt là tập thể Đội TNXP Nghệ An có mặt ngay từ những ngày mở đường và giữ đường với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”.