Nghệ An gấp rút giải ngân vốn đầu tư công cuối năm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đến thời điểm cuối tháng 10/2023, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Nghệ An vẫn chưa đạt như kỳ vọng; hiện các địa phương đang gấp rút thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Địa phương nỗ lực giải ngân vốn hỗ trợ

Khoảng 2 năm lại nay, người dân xã biên giới Tam Quang (Tương Dương) có thêm một hướng phát triển kinh tế khá hiệu quả, giúp các hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội xóa nghèo nhanh chóng và tiến tới làm giàu, đó là xuất khẩu lao động. Theo bà Kha Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Tam Quang, từ đầu năm đến nay xã đã có 11 trường hợp người dân đi xuất khẩu lao động, trong đó, nhiều người đã có tiền gửi về nhà trả hết nợ.

Cán bộ xã Tam Quang, đơn vị cung ứng dịch vụ xuất khẩu lao động hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: HT

“Hiện còn 5 hồ sơ đi xuất khẩu lao động của các trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo được hưởng hỗ trợ từ Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 4, Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Các hồ sơ vừa mới hoàn tất các thủ tục, xã đã chuyển lên huyện để phê duyệt, giải ngân, với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/người. Để người dân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, với các quy định chặt chẽ về hồ sơ, thủ tục, nhất là yêu cầu về chứng chỉ đào tạo nghề, xã đã chủ động làm việc với công ty xuất khẩu lao động, liên hệ đơn vị có đủ thẩm quyền để đào tạo, cấp chứng chỉ nghề theo đúng quy định...”.

Tại các xã của huyện Kỳ Sơn, trong các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Tiểu dự án 2 và Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 4 là một trong những dự án có tác dụng tích cực giúp các hộ nghèo tìm việc làm, cải thiện thu nhập thông qua học nghề, đi xuất khẩu lao động.

Để giải ngân được các nguồn vốn đầu tư công, cán bộ địa phương đã chủ động tháo gỡ những vướng mắc. Ông Nguyễn Hồng Lập - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Sơn cho biết, Tiểu dự án 2 hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023, huyện Kỳ Sơn được phân bổ nguồn vốn hơn 1,1 tỷ đồng. Đến thời điểm ngày 31/10, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận 6 bộ hồ sơ để xem xét tham mưu UBND huyện hỗ trợ. Trong toàn huyện, đến đầu tháng 11/2023 có 143 trường hợp đi xuất khẩu lao động; và 6 trường hợp hồ sơ thuộc diện được hỗ trợ kinh phí theo hạng mục của Tiểu dự án 2 vừa hoàn tất thủ tục, chuẩn bị giải ngân kinh phí hỗ trợ.

Cán bộ và người dân xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn) giúp hộ nghèo xây dựng nhà. Ảnh: HT

Còn đối với Tiểu dự 3 về hỗ trợ việc làm bền vững, huyện Kỳ Sơn được phân bổ gần 690 triệu đồng, hiện đã giải ngân được 63,60% so với kế hoạch, tương đương gần 439 triệu đồng. Còn đối với Dự án 5 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, hiện nay, huyện đã giải ngân 100%, với tổng kinh phí đầu tư hơn 11 tỷ đồng, giúp các hộ nghèo xây mới 255 nhà và sửa chữa 42 nhà…

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, công tác giải ngân vốn đầu tư công, nhất là triển khai 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia, được UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Trong đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để đôn đốc, quán triệt, chỉ đạo xử lý hồ sơ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, chủ đầu tư.

Trong tháng 9, đã thành lập tổ công tác cấp phòng để hỗ trợ các chủ đầu tư giải ngân chậm. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết và cam kết tiến độ giải ngân từng dự án, nhất là các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh rà soát và báo cáo cụ thể tiến độ 10 ngày 1 lần; tiếp tục thực hiện thông báo giải ngân 10 ngày 1 lần đến các chủ đầu tư.

Biểu đồ: HT

Vì vậy, đến ngày 15/11, đã có nhiều đơn vị, địa phương đạt tỷ lệ giải ngân khá cao như: Nam Đàn (90,56%), Thanh Chương (76,39%), Đô Lương (76,16%), Thị xã Hoàng Mai (70,23%), Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An (100%), Công ty TNHH Thủy lợi Phủ Quỳ (94,65%), Công an tỉnh (94,45%), Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam (88,26%), Công ty TNHH Thủy lợi Tân Kỳ (83,62%), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (78,23%), Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (77,44%), Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Tây Bắc Nghệ An (75,97%), Sở Giao thông Vận tải (73,89%), Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (71,07%),...

Tăng tốc để đạt mục tiêu giải ngân 95% vào cuối năm

Tuy nhiên, cũng mốc thời gian này, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp dưới mức trung bình của tỉnh. Theo số liệu giải ngân của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 31/10/2023, tổng vốn đầu tư công tập trung toàn tỉnh mới giải ngân 3.678 tỷ đồng, đạt 51,42%.

Trong đó, kế hoạch đầu tư công năm 2023 giải ngân 2.910,493 tỷ đồng, đạt 52,12%; kế hoạch vốn kéo dài đã giải ngân 768,127 tỷ đồng, đạt 48,93%. Đáng chú ý, số vốn giải ngân từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 200,438 tỷ đồng, chỉ đạt 26,8%.

Bên cạnh một số cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt khá, thì vẫn còn 7 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân và 21 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh. 7 cơ quan bao gồm: Sở Y tế (81,88 tỷ đồng), Trường Cao đẳng Việt - Đức (25 tỷ đồng), Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (10,043 tỷ đồng), Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành (5 tỷ đồng), Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh (2 tỷ đồng), Chi cục Phát triển nông thôn (2 tỷ đồng), Trường Trung học phổ thông Mường Quạ (1,5 tỷ đồng).

Huyện Đô Lương là 1 trong các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đầu tư công khá cao, đạt hơn 76%. Ảnh: PV

Trong 21 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh, có 8 huyện, thành phố, thị (Tương Dương (19,6%), Quế Phong (22,51%), Kỳ Sơn (27,62%), TP.Vinh (30,12%), Quỳnh Lưu (34,44%), Con Cuông (45,29%), Nghĩa Đàn (46,43%), Quỳ Châu (49,86%) và 13 đơn vị chủ đầu tư ngoài huyện.

Tại cuộc họp UBND tỉnh đầu tháng 11, lãnh đạo UBND tỉnh cũng như các sở, ngành xác định, thời gian từ nay đến cuối năm 2023 không còn nhiều, trong khi kế hoạch vốn đầu tư công còn lại phải giải ngân là rất lớn, nên cần gấp rút đẩy nhanh tiến độ.

Để tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị cũng như giám đốc các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tốc độ giải ngân, phấn đấu đạt mục tiêu 95% kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và giải ngân toàn bộ số vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.